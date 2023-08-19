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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Суиндон Таун
Рексхэм - Суиндон Таун: обзор матча 19 августа 2023
Рексхэм
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
5 : 5
Завершен
Суиндон Таун
29'
J. Bickerstaff
51'
E. Lee (П)
55'
J. Jones
90+2'
J. Jones
90+6'
E. Lee
17'
J. Young
27'
Ч. Остин
31'
Д. Кемп
34'
J. Young
71'
Д. Кемп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Суиндон Таун
ГОЛ! 5:5!
E. Lee
90'
+6
ГОЛ! 4:5!
J. Jones
Пас отдал
Д. Менди
90'
+2
Замена
A. Forde
️️️️
R. Barnett
89'
Замена
B. Waters
️️️️
J. Bickerstaff
83'
Замена
С. Долби
️️️️
O. Palmer
82'
Замена
T. O'Connor
️️️️
W. Boyle
82'
Желтая карточка
W. Boyle
76'
73'
Замена
L. Kinsella
️️️️
G. McEachran
Замена
L. Young
️️️️
Э. Кэннон
72'
71'
ГОЛ! 3:5!
Д. Кемп
Пас отдал
J. Young
64'
Желтая карточка
Ф. Блэйк-Трейси
59'
Замена
B. Ward
️️️️
B. Genesini
56'
Желтая карточка
Д. Кемп
ГОЛ! 3:4!
J. Jones
Пас отдал
E. Lee
55'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
E. Lee
51'
34'
ГОЛ! 1:4!
J. Young
Пас отдал
G. McEachran
31'
ГОЛ! 1:3!
Д. Кемп
Пас отдал
J. Young
ГОЛ! 1:2!
J. Bickerstaff
29'
27'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Остин
Пас отдал
Д. Кемп
20'
Желтая карточка
T. Brewitt
17'
ГОЛ! 0:1!
J. Young
Пас отдал
Ч. Остин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
12
Бен Фостер
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
George McEachran
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Bryce Hosannah
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
30
Billy Waters
ЦП
10
Сэм Долби
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
16
Benn Ward
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
4-1-5
12
Фостер
17
Менди
6
5
19
7
Кэннон
4
28
11
24
18
3-2-1-4
1
Махони
20
Блэйк-Трейси
28
14
12
20
10
Кемп
2
Годвин-Малифе
33
Хаттон
20
32
Остин
7
Кэннон
6
6
7
Кэннон
5
6
6
5
11
30
30
11
28
10
Долби
10
Долби
28
19
44
44
19
14
16
16
14
20
4
4
20
Остались в запасе
Рексхэм
Суиндон Таун
33
Mark Howard
ВР
17
Bryce Hosannah
ЦЗ
Главный тренер
Фил Паркинсон
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
17
Bryce Hosannah
ЦЗ
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Рексхэм - Суиндон Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
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