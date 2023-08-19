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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Солфорд Сити
Транмер - Солфорд Сити: обзор матча 19 августа 2023
Транмер
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
3 : 4
Завершен
Солфорд Сити
6'
C. Jennings
36'
K. Dennis
88'
C. Jolley
34'
M. Smith
47'
C. Hendry
69'
C. Hendry
85'
C. Hendry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Солфорд Сити
90'
+6
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
L. Shephard
90'
+6
Замена
К. Макленнан
️️️️
C. Hendry
Желтая карточка
J. Turnbull
90'
+5
ГОЛ! 3:4!
C. Jolley
Пас отдал
R. Hendry
88'
85'
ГОЛ! 2:4!
C. Hendry
Пас отдал
L. Shephard
75'
Замена
R. Watson
️️️️
C. McAleny
70'
Желтая карточка
C. Hendry
69'
ГОЛ! 2:3!
C. Hendry
Пас отдал
Л. Гарбатт
Замена
C. Jolley
️️️️
S. Taylor
56'
47'
ГОЛ! 2:2!
C. Hendry
Пас отдал
M. Smith
Замена
P. Lewis
️️️️
L. Norris
46'
Замена
J. Yarney
️️️️
L. O'Connor
46'
ГОЛ! 2:1!
K. Dennis
Пас отдал
L. Norris
36'
34'
ГОЛ! 1:1!
M. Smith
Пас отдал
L. Bolton
9'
Желтая карточка
M. Lund
ГОЛ! 1:0!
C. Jennings
Пас отдал
L. O'Connor
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
21
Jake Leake
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Солфорд Сити
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
17
Paul Lewis
ЦФ
16
Крис Мерри
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Солфорд Сити
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
1
Joe Wright
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
2-1-5
5
Дэвис
21
24
32
1
18
18
9
2-3-5
29
Гарбатт
16
Тилт
42
8
14
Маллан
14
8
32
14
17
22
21
21
22
18
17
17
18
32
12
12
32
32
5
Мариаппа
5
Мариаппа
32
14
11
Макленнан
11
Макленнан
14
14
44
44
14
Остались в запасе
Транмер
Солфорд Сити
21
Josh Hawkes
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
16
Крис Мерри
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
21
Josh Hawkes
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
16
Крис Мерри
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Остались в запасе
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Транмер - Солфорд Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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