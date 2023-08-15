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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Брэдфорд Сити
Стокпорт Каунти - Брэдфорд Сити: обзор матча 15 августа 2023
Стокпорт Каунти
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
47'
А. Паттисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Брэдфорд Сити
Желтая карточка
R. Croasdale
87'
Замена
R. Croasdale
️️️️
W. Collar
84'
83'
Замена
E. Osadebe
️️️️
Р. Смолвуд
83'
Замена
M. Derbyshire
️️️️
Т. Смит
82'
Пенальти не реализован!
Э. Кук
73'
Замена
К. МакДональд
️️️️
К. Одуор
Замена
O. Crankshaw
️️️️
М. Саутэм-Хейлз
73'
52'
Желтая карточка
M. Platt
52'
Желтая карточка
Д. Ойегоке
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Паттисон
Пас отдал
Э. Кук
46'
Замена
Л. Райдхэлг
️️️️
A. Gilliead
Желтая карточка
K. Knoyle
21'
20'
Желтая карточка
A. Gilliead
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
14
Will Collar
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
17
Ryan Rydel
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
5
Ethan Pye
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
27
O. Crankshaw
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Брэдфорд Сити
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
1-3-5
3
Турай
14
24
Лемоней-Эванс
30
17
2
5
23
Саутэм-Хейлз
11
Барри
3-1-5
21
Льюис
33
Ойегоке
6
Стаббс
29
Одуор
21
Смолвуд
39
Кук
17
17
29
Смит
5
14
18
18
14
23
Саутэм-Хейлз
27
27
23
Саутэм-Хейлз
17
3
Райдхэлг
3
Райдхэлг
17
29
Одуор
29
МакДональд
29
МакДональд
29
Одуор
21
Смолвуд
6
6
21
Смолвуд
29
Смит
27
27
29
Смит
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Брэдфорд Сити
13
Джордан Смит
ВР
5
Ethan Pye
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
13
Colin Doyle
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
5
Ethan Pye
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Стокпорт Каунти - Брэдфорд Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
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