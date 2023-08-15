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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Солфорд Сити
Гримсби Таун - Солфорд Сити: обзор матча 15 августа 2023
Гримсби Таун
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Солфорд Сити
20'
A. Eisa
65'
A. Eisa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Солфорд Сити
Замена
E. Khouri
️️️️
A. Eisa
90'
+7
90'
+3
Желтая карточка
T. Vassell
Замена
K. Green
️️️️
K. Conteh
88'
Замена
Р. Пайк
️️️️
Д. Роуз
88'
Замена
М. Эфете
️️️️
T. Mullarkey
88'
Замена
C. Vernam
️️️️
А. Гауа
83'
73'
Желтая карточка
С. Маллан
70'
Желтая карточка
M. Lund
66'
Замена
M. Lund
️️️️
К. Макленнан
ГОЛ! 2:0!
A. Eisa
Пас отдал
G. Holohan
65'
54'
Замена
C. Hendry
️️️️
Э. Мариаппа
54'
Замена
С. Маллан
️️️️
R. Watson
49'
Вторая желтая
O. Ashley
33'
Желтая карточка
O. Ashley
ГОЛ! 1:0!
A. Eisa
Пас отдал
D. Amos
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
22
Kamil Conteh
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
32
Liam Shephard
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
21
Alex Cairns
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Гримсби Таун
24
Мичи Эфете
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
4
Kieran Green
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Солфорд Сити
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
2-3-1-4
1
Иствуд
44
5
22
8
15
14
Гауа
6
32
Роуз
7
22
2-3-1-5
5
Мариаппа
16
Тилт
42
8
6
11
Макленнан
32
17
14
21
44
44
24
Эфете
24
Эфете
44
22
4
4
22
7
8
8
7
14
Гауа
30
30
14
Гауа
32
Роуз
15
Пайк
15
Пайк
32
Роуз
44
14
Маллан
14
Маллан
44
11
Макленнан
8
8
11
Макленнан
5
Мариаппа
14
14
5
Мариаппа
Остались в запасе
Гримсби Таун
Солфорд Сити
8
Алекс Хант
ЦЗ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
8
Алекс Хант
ЦЗ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Остались в запасе
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Гримсби Таун - Солфорд Сити
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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