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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Мэнсфилд Таун
Донкастер Роверс - Мэнсфилд Таун: обзор матча 15 августа 2023
Донкастер Роверс
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Мэнсфилд Таун
20'
T. Nixon
76'
Д. Айронсайд
42'
Л. Рид
80'
G. Maris
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Мэнсфилд Таун
90'
+4
Желтая карточка
W. Swan
90'
+3
Желтая карточка
O. Clarke
Замена
A. Sotona
️️️️
Д. Айронсайд
89'
88'
Замена
O. Clarke
️️️️
S. Quinn
80'
ГОЛ! 2:2!
G. Maris
Пас отдал
S. Quinn
ГОЛ! 2:1!
Д. Айронсайд
76'
Замена
М. Фаал
️️️️
Z. Westbrooke
69'
Желтая карточка
T. Nixon
64'
58'
Замена
G. Maris
️️️️
H. Boateng
46'
Замена
W. Swan
️️️️
A. Lewis
43'
Желтая карточка
H. Boateng
42'
ГОЛ! 1:1!
Л. Рид
Пас отдал
Р. Оутс
Замена
Р. Вуд
️️️️
Т. Андерсон
41'
23'
Замена
H. Boateng
️️️️
К. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
T. Nixon
20'
17'
Замена
J. Bowery
️️️️
A. Kilgour
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
18
Рис Оутс
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
5
Alfie Kilgour
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Донкастер Роверс
3
James Maxwell
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
9
Мо Фаал
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Мэнсфилд Таун
15
George Cooper
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
3-5
16
5
10
43
13
24
9
Айронсайд
4
3-2-5
22
Джонсон
18
44
Флинт
18
Оутс
25
Рид
7
Экинс
5
6
50
16
26
Андерсон
6
Вуд
6
Вуд
26
Андерсон
24
9
Фаал
9
Фаал
24
9
Айронсайд
18
18
9
Айронсайд
22
Джонсон
21
21
22
Джонсон
16
8
8
16
10
10
5
9
9
5
18
24
24
18
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Мэнсфилд Таун
3
James Maxwell
ЦЗ
22
Tyler Roberts
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
15
George Cooper
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
3
James Maxwell
ЦЗ
22
Tyler Roberts
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Остались в запасе
15
George Cooper
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Донкастер Роверс - Мэнсфилд Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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