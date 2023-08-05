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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Гиллинхэм
Стокпорт Каунти - Гиллинхэм: обзор матча 05 августа 2023
Стокпорт Каунти
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Гиллинхэм
86'
Р. МакКензи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Гиллинхэм
90'
+8
Замена
J. Gbode
️️️️
Т. Николс
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
М. Саутэм-Хейлз
90'
+2
Замена
К. Лемоней-Эванс
️️️️
F. Horsfall
90'
+1
86'
ГОЛ! 0:1!
Р. МакКензи
Пас отдал
Ш. Уилльямс
84'
Замена
M. Clark
️️️️
С. Мэлони
Замена
A. Wright
️️️️
К. Кэмпс
79'
76'
Желтая карточка
Т. Николс
69'
Замена
Э. Надесан
️️️️
Д. Уильямс
69'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
D. Jefferies
Замена
П. Мэдден
️️️️
Л. Барри
64'
58'
Желтая карточка
S. Ogie
45'
Желтая карточка
E. Coleman
3'
Желтая карточка
Ш. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
8
Каллум Кэмпс
ЦФ
17
Ryan Rydel
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
16
Dom Jefferies
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
4
Akil Wright
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
32
Josh Chambers
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
1-1-5
3
Турай
25
Пауэлл
8
Кэмпс
2
5
17
10
3-1-4-2
25
Тернер
2
Александер
2
Мэлони
5
Эмер
6
Уилльямс
32
10
Уильямс
6
16
7
Николс
22
8
Кэмпс
4
4
8
Кэмпс
23
Саутэм-Хейлз
2
Ричардсон
2
Ричардсон
23
Саутэм-Хейлз
5
24
Лемоней-Эванс
24
Лемоней-Эванс
5
11
Барри
41
Мэдден
41
Мэдден
11
Барри
2
Мэлони
3
3
2
Мэлони
16
14
МакКензи
14
МакКензи
16
7
Николс
27
27
7
Николс
10
Уильямс
24
Надесан
24
Надесан
10
Уильямс
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Гиллинхэм
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
1
Гленн Моррис
ВР
32
Josh Chambers
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
32
Josh Chambers
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Стокпорт Каунти - Гиллинхэм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
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2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
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Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
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Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
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Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
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2016.09.22 00:14
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