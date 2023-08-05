Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Хэрроджейт
Донкастер Роверс - Хэрроджейт: обзор матча 05 августа 2023
Донкастер Роверс
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Хэрроджейт
65'
J. Muldoon (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Хэрроджейт
90'
+7
Желтая карточка
Э. О'Коннор
88'
Замена
L. Sutton
️️️️
Л. Гибсон
Замена
H. Biggins
️️️️
L. Molyneux
85'
75'
Желтая карточка
Л. Гибсон
Замена
Д. Миллер
️️️️
Д. Айронсайд
72'
Замена
A. Sotona
️️️️
J. Taylor
68'
68'
Замена
M. Daly
️️️️
С. Фоларин
Желтая карточка
I. Lawlor
65'
65'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
J. Muldoon
57'
Замена
J. Mattock
️️️️
Р. МакДональд
53'
Желтая карточка
С. Фоларин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
11
Jon Taylor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Хэрроджейт
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
3
Род МакДональд
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Донкастер Роверс
3
James Maxwell
ЦЗ
32
Toby King
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
Хэрроджейт
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
6
Warren Burrell
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
4-5
5
10
2
6
Вуд
23
13
4
9
Айронсайд
43
4-5
2
О'Коннор
14
Фолдс
30
Гибсон
14
18
3
МакДональд
8
12
Фоларин
11
11
18
18
11
9
Айронсайд
10
Миллер
10
Миллер
9
Айронсайд
43
10
10
43
30
Гибсон
17
17
30
Гибсон
12
Фоларин
10
10
12
Фоларин
3
МакДональд
3
3
3
МакДональд
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Хэрроджейт
3
James Maxwell
ЦЗ
32
Toby King
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
3
James Maxwell
ЦЗ
32
Toby King
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Остались в запасе
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Донкастер Роверс - Хэрроджейт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Новости команд
Все
Донкастер Роверс
Хэрроджейт
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 15.00
2025.09.24 08:16
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
2019.02.07 01:46
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 15.00
2025.09.24 08:16
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
2019.02.07 01:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+