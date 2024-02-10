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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Питерборо Юнайтед
Уиком Уондерерс - Питерборо Юнайтед: обзор матча 10 февраля 2024
Уиком Уондерерс
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 32 тур
5 : 2
Завершен
Питерборо Юнайтед
38'
A. Collins (АГ)
45+11'
Д. Гриммер
57'
K. Sadlier
74'
Н. Билокапич (АГ)
90+2'
Д. Уилер
66'
D. Ajiboye
69'
Р. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Питерборо Юнайтед
Желтая карточка
Б. Лубала
90'
+9
ГОЛ! 5:2!
Д. Уилер
90'
+2
89'
Желтая карточка
O. Aderoju
Замена
Л. Лихи
️️️️
Д. Тейлор
89'
Замена
Д. Уилер
️️️️
Г. МакКлири
88'
87'
Замена
O. Aderoju
️️️️
A. Collins
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Н. Билокапич
74'
Замена
С. Воукс
️️️️
K. Sadlier
73'
69'
ГОЛ! 3:2!
Р. Джонс
66'
ГОЛ! 3:1!
D. Ajiboye
59'
Замена
J. Katongo
️️️️
Р. Кричлоу
59'
Замена
M. Mothersille
️️️️
Д. Кларк-Харрис
ГОЛ! 3:0!
K. Sadlier
Пас отдал
Б. Лубала
57'
Замена
N. Lonwijk
️️️️
Д. Гриммер
56'
46'
Замена
R. De Havilland
️️️️
Д. Рэндалл
ГОЛ! 2:0!
Д. Гриммер
45'
+11
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
A. Collins
38'
Желтая карточка
Ф. Поттс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
2
Джек Гриммер
(К)
ПП
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
(К)
ЛП
5
Эктор Киприану
ОП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
19
Сэм Воукс
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
Питерборо Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
14
Harley Mills
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
11
Oluwalopemiwa Aderoju
ЦФ
29
Malik Mothersille
ЦФ
4-1-1-4
1
Стриек
5
Лоу
30
Винсент-Янг
18
17
Тафазолли
8
Поттс
2
Гриммер
18
Тейлор
22
23
12
МакКлири
3-1-1-1-4
41
Билокапич
3
Кричлоу
20
Найт
5
Эдвардс
5
Киприану
14
Берроуз
31
Рэндалл
44
8
26
Джонс
9
Кларк-Харрис
18
Тейлор
10
Лихи
10
Лихи
18
Тейлор
12
МакКлири
7
Уилер
7
Уилер
12
МакКлири
23
19
Воукс
19
Воукс
23
2
Гриммер
17
17
2
Гриммер
3
Кричлоу
2
2
3
Кричлоу
31
Рэндалл
15
15
31
Рэндалл
8
11
11
8
9
Кларк-Харрис
29
29
9
Кларк-Харрис
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Питерборо Юнайтед
21
Франко Равиццоли
ВР
15
Берили Лубала
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
31
Джед Стир
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
14
Harley Mills
ЦЗ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
15
Берили Лубала
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
14
Harley Mills
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Уиком Уондерерс - Питерборо Юнайтед
2
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
8
6
Офсайды
1
3
Количество передач
295
615
Сейвы
1
4
Точность передач %
65
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
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