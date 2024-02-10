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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Болтон
Нортгемптон Таун - Болтон: обзор матча 10 февраля 2024
Нортгемптон Таун
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Болтон
2'
К. Боуи
74'
К. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Болтон
90'
+1
Желтая карточка
Г. Джонс
83'
Замена
А. Морли
️️️️
Д. Шихан
77'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Чарльз
Замена
Т. Симпсон
️️️️
L. Appere
77'
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
У. Хондермарк
77'
76'
Замена
Д. Айредейл
️️️️
К. Тэйлор
74'
ГОЛ! 1:1!
К. Мендес
Замена
B. Fox
️️️️
Д. Гейп
63'
54'
Желтая карточка
Д. Шихан
Замена
Л. Молден
️️️️
Л. Бердж
46'
46'
Замена
К. Мендес
️️️️
К. Рэмзи
46'
Замена
А. Коллинз
️️️️
В. Адебойежо
Замена
H. Lintott
️️️️
A. McGowan
35'
27'
Красная карточка
Д. Томасон
23'
Желтая карточка
В. Адебойежо
ГОЛ! 1:0!
К. Боуи
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
5
Jon Guthrie
(К)
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
15
Доминик Гейп
ОП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
9
Кирон Боуи
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
6
Jordan Willis
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Гетин Джонс
(К)
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
Нортгемптон Таун
1
Луи Молден
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
27
Ben Fox
ЦП
27
Peter Abimbola
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
Болтон
15
Джек Айредейл
ЛЗ
25
Парис Магома
ЦП
5
Аарон Морли
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
3-1-2-1-3
26
Бердж
23
Броу
5
12
15
Гейп
16
Хондермарк
49
Леонард
11
Пайннок
6
9
9
Боуи
3-2-3-2
43
2
Джонс
18
Тоал
3
47
Рэмзи
6
Тэйлор
8
Шихан
14
Томасон
10
Демпси
19
Чарльз
20
Адебойежо
26
Бердж
1
Молден
1
Молден
26
Бердж
12
2
2
12
15
Гейп
27
27
15
Гейп
16
Хондермарк
27
Спринжетт
27
Спринжетт
16
Хондермарк
9
17
Симпсон
17
Симпсон
9
6
Тэйлор
15
Айредейл
15
Айредейл
6
Тэйлор
8
Шихан
5
Морли
5
Морли
8
Шихан
47
Рэмзи
7
Мендес
7
Мендес
47
Рэмзи
20
Адебойежо
10
Коллинз
10
Коллинз
20
Адебойежо
19
Чарльз
35
Джером
35
Джером
19
Чарльз
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Болтон
6
Мэнни Монте
ЦЗ
27
Peter Abimbola
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
25
Парис Магома
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
6
Мэнни Монте
ЦЗ
27
Peter Abimbola
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
Остались в запасе
25
Парис Магома
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Нортгемптон Таун - Болтон
1
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
15
Офсайды
2
4
Количество передач
331
378
Сейвы
3
4
Точность передач %
70
74
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
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2 : 3
31.10.2026
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