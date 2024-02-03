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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Кембридж Юнайтед
Шрусбери Таун - Кембридж Юнайтед: обзор матча 03 февраля 2024
Шрусбери Таун
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Кембридж Юнайтед
12'
Д. Удо
14'
Л. Тэйлор
46'
Л. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Кембридж Юнайтед
Желтая карточка
А. Пьерр
90'
+8
Вторая желтая
Т. Блоксхэм
90'
+4
90'
+2
Замена
Z. Ibsen Rossi
️️️️
С. Кайкай
Желтая карточка
Т. Блоксхэм
90'
+1
90'
Желтая карточка
L. Bennett
87'
Желтая карточка
Д. Томас
85'
Замена
М. Бонн
️️️️
Л. Тэйлор
Замена
Э. О'Брайен
️️️️
M. Feeney
78'
68'
Замена
J. Brophy
️️️️
Э. Качунга
Замена
Д. Хинчи
️️️️
Т. Перри
68'
67'
Замена
Д. Томас
️️️️
J. Lankester
46'
ГОЛ! 1:2!
Л. Тэйлор
14'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тэйлор
Пас отдал
J. Lankester
ГОЛ! 1:0!
Д. Удо
Пас отдал
Д. Шипли
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
(К)
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
8
Тейлор Перри
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
5
Morgan Feeney
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
25
Jack Stevens
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
8
Roland Idowu
ЦП
6
Джек Хинчи
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
19
Адам Мэй
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
3-2-1-4
20
Мароши
22
Данкли
16
Пьерр
20
Винчестер
8
Перри
8
Бейлисс
26
Шипли
5
23
Удо
14
Блоксхэм
3
4-1-1-5
2
6
Беннетт
5
Моррисон
3
Эндрю
24
Кузинс
10
Качунга
25
6
11
Кайкай
7
33
Тэйлор
8
Перри
6
Хинчи
6
Хинчи
8
Перри
5
48
О'Брайен
48
О'Брайен
5
7
8
Томас
8
Томас
7
11
Кайкай
4
4
11
Кайкай
10
Качунга
16
16
10
Качунга
33
Тэйлор
9
Бонн
9
Бонн
33
Тэйлор
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Кембридж Юнайтед
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
8
Roland Idowu
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
25
William Mannion
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
19
Адам Мэй
ЦП
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
8
Roland Idowu
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
19
Адам Мэй
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Шрусбери Таун - Кембридж Юнайтед
2
1
2
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
20
10
Офсайды
0
1
Количество передач
437
288
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
59
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
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