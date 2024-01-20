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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Рединг
Уиган Атлетик - Рединг: обзор матча 20 января 2024
Уиган Атлетик
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
32'
Т. Осгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Рединг
Желтая карточка
С. Сессеньон
90'
+2
88'
Желтая карточка
Ч. Сэвидж
80'
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
П. Мукаиру
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Т. Осгор
77'
Замена
Л. Шоу
️️️️
М. Смит
77'
Желтая карточка
С. Хамфрис
69'
Замена
Л. Моррисон
️️️️
Д. Магеннис
60'
60'
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
М. Крейг
60'
Замена
К. Мола
️️️️
J. Dorsett
Замена
С. Хамфрис
️️️️
М. Годо
38'
ГОЛ! 1:0!
Т. Осгор
Пас отдал
Л. Чемберс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
28
Шон Клэр
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
19
Тело Осгор
АП
9
Джош Магеннис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
(К)
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
14
Майкл Крейг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
8
Харви Книббс
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
18
Джонни Смит
ПВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
27
Амаду Мбенг
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
4-3-2-1
1
Тикл
44
Чемберс
2
Сессеньон
24
Смит
4
Хьюз
11
Джонс
17
Адико
28
Клэр
20
Годо
19
Осгор
9
Магеннис
3-1-1-2-3
27
Баттон
17
Идом
44
Биндон
12
Холмс
14
Крейг
10
Уинг
39
Азиз
18
Мукаиру
28
Смит
3
8
Книббс
9
Магеннис
4
Моррисон
4
Моррисон
9
Магеннис
24
Смит
29
Шоу
29
Шоу
24
Смит
19
Осгор
20
МакМанаман
20
МакМанаман
19
Осгор
20
Годо
11
Хамфрис
11
Хамфрис
20
Годо
3
6
Мола
6
Мола
3
14
Крейг
8
Сэвидж
8
Сэвидж
14
Крейг
18
Мукаиру
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
18
Мукаиру
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Рединг
13
Бен Амос
ВР
18
Джонни Смит
ПВ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
1
Joel Pereira
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
18
Джонни Смит
ПВ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Уиган Атлетик - Рединг
2
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
10
17
Офсайды
2
0
Количество передач
428
537
Сейвы
4
6
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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