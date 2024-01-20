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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Линкольн - Дерби Каунти
Линкольн - Дерби Каунти: обзор матча 20 января 2024
Линкольн
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Дерби Каунти
Замена
Й. Макама
️️️️
F. Draper
86'
77'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Т. Баркуйзен
Замена
Д. Мойлан
️️️️
Д. Тэйлор
77'
Желтая карточка
F. Draper
68'
Желтая карточка
Д. Тэйлор
68'
67'
Замена
T. John-Jules
️️️️
Л. Сибли
Замена
D. Duffy
️️️️
R. Hackett-Fairchild
57'
45'
+2
Желтая карточка
К. Уилсон
18'
Желтая карточка
К. Элдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
45
Adam Jackson
(К)
ЦЗ
48
Итан Хэмилтон
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
34
Freddie Draper
ЦФ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
8
Джек Мойлан
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
24
Йовон Макама
ЦФ
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
20
Даррен Робинсон
ОП
23
Джо Уорд
ПП
39
Даджон Браун
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
3-4-3
1
Йенсен
23
Рауэн
45
15
Митчелл
48
Хэмилтон
2
Серенсен
21
Эрхахон
8
Бишоп
9
Тэйлор
7
34
3-1-4-1-1
31
Викерс
12
Уилсон
35
Нельсон
44
Кашин
18
Берд
20
Элдер
29
Баркуйзен
14
Хурихейн
11
Мендес-Лэйнг
32
Сибли
17
Коллинс
9
Тэйлор
8
Мойлан
8
Мойлан
9
Тэйлор
7
11
11
7
34
24
Макама
24
Макама
34
29
Баркуйзен
16
Томпсон
16
Томпсон
29
Баркуйзен
32
Сибли
10
10
32
Сибли
Остались в запасе
Линкольн
Дерби Каунти
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
Главный тренер
Марк Кеннеди
33
Джо Уайлдсмит
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ОП
23
Джо Уорд
ПП
39
Даджон Браун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ОП
23
Джо Уорд
ПП
39
Даджон Браун
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Линкольн - Дерби Каунти
2
2
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
12
Нарушения
7
8
Офсайды
2
1
Количество передач
278
518
Сейвы
3
3
Точность передач %
64
78
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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