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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Стивенидж
Шрусбери Таун - Стивенидж: обзор матча 13 января 2024
Шрусбери Таун
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Стивенидж
84'
Д. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Стивенидж
90'
+1
Желтая карточка
J. Forster-Caskey
84'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рид
Пас отдал
J. Forster-Caskey
77'
Замена
Д. Робертс
️️️️
Ф. Барнс
77'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
B. Thompson
68'
Замена
К. Хеммингс
️️️️
А. Прессли
Желтая карточка
Н. Кенне
67'
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
Р. Боумен
61'
Замена
M. Mata
️️️️
Д. Шипли
61'
55'
Желтая карточка
T. Vancooten
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
(К)
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
5
Morgan Feeney
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Карл Пьерджанни
(К)
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ПЗ
22
Ник Фримен
ЦП
15
Terence Vancooten
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Roland Idowu
ЦП
42
Jack Loughran
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
Стивенидж
41
Rylee Mitchell
ВР
11
Джордан Робертс
ЛВ
23
Луис Томпсон
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
26
Dan Sweeney
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
10
E. List
ЦФ
3-3-1-3
20
Мароши
20
Винчестер
16
Пьерр
22
Данкли
22
Собовале
42
Кенне
20
26
Шипли
12
Боумен
3
5
3-2-1-4
1
Эшби-Хэммонд
5
Пьерджанни
5
Барнс
8
2
Джеймс-Уилдин
26
Батлер
22
Фримен
8
19
Прессли
9
Рид
15
12
Боумен
8
Бейлисс
8
Бейлисс
12
Боумен
26
Шипли
18
18
26
Шипли
8
23
Томпсон
23
Томпсон
8
5
Барнс
11
Робертс
11
Робертс
5
Барнс
19
Прессли
15
Хеммингс
15
Хеммингс
19
Прессли
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Стивенидж
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Roland Idowu
ЦП
42
Jack Loughran
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
41
Rylee Mitchell
ВР
14
Александер МакДональд
ПВ
26
Dan Sweeney
ЦФ
10
E. List
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Roland Idowu
ЦП
42
Jack Loughran
ЦП
Остались в запасе
41
Rylee Mitchell
ВР
14
Александер МакДональд
ПВ
26
Dan Sweeney
ЦФ
10
E. List
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Шрусбери Таун - Стивенидж
1
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
8
Офсайды
3
4
Количество передач
303
347
Сейвы
1
3
Точность передач %
58
57
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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2022.01.09 15:21
5
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5
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