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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Уиган Атлетик
Нортгемптон Таун - Уиган Атлетик: обзор матча 13 января 2024
Нортгемптон Таун
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
16'
С. Хоскинс (П)
64'
Д. Магеннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Уиган Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
Ч. Уайк
87'
Желтая карточка
Д. Джонс
Желтая карточка
S. McWilliams
87'
Желтая карточка
П. Броу
81'
73'
Замена
Ч. Уайк
️️️️
Д. Магеннис
73'
Замена
Д. Смит
️️️️
М. Годо
Замена
L. Appere
️️️️
Т. Симпсон
72'
71'
Желтая карточка
Ч. Хьюз
67'
Желтая карточка
М. Смит
Замена
М. Монте
️️️️
С. Хоскинс
66'
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Магеннис
61'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Л. Моррисон
61'
Замена
М. Смит
️️️️
Б. Адико
Желтая карточка
М. Пайннок
58'
40'
Желтая карточка
Д. Магеннис
16'
Желтая карточка
С. Тикл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Хоскинс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
5
Jon Guthrie
(К)
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
17
S. McWilliams
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
7
Сэм Хоскинс
ПВ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
6
Jordan Willis
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
28
Шон Клэр
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
19
Тело Осгор
АП
9
Джош Магеннис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
35
Max Dyche
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Louis Appere
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
18
Джонни Смит
ПВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
3-2-2-3
26
Бердж
23
Броу
5
12
17
49
Леонард
11
Пайннок
7
Хоскинс
6
9
Боуи
17
Симпсон
4-3-2-1
1
Тикл
4
Моррисон
4
Хьюз
2
Сессеньон
44
Чемберс
28
Клэр
17
Адико
11
Джонс
19
Осгор
20
Годо
9
Магеннис
7
Хоскинс
6
Монте
6
Монте
7
Хоскинс
17
Симпсон
9
9
17
Симпсон
17
Адико
24
Смит
24
Смит
17
Адико
4
Моррисон
20
МакМанаман
20
МакМанаман
4
Моррисон
20
Годо
18
Смит
18
Смит
20
Годо
9
Магеннис
10
Уайк
10
Уайк
9
Магеннис
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Уиган Атлетик
31
James Dadge
ВР
35
Max Dyche
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
13
Бен Амос
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
31
James Dadge
ВР
35
Max Dyche
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Нортгемптон Таун - Уиган Атлетик
3
6
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
1
9
Нарушения
17
10
Офсайды
0
7
Количество передач
303
547
Сейвы
1
1
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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