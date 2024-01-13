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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Питерборо Юнайтед
Чарльтон - Питерборо Юнайтед: обзор матча 13 января 2024
Чарльтон
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Питерборо Юнайтед
49'
Э. Мэй
28'
Э. Мэйсон-Кларк
75'
Э. Мэйсон-Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Питерборо Юнайтед
87'
Замена
Р. Кричлоу
️️️️
J. Katongo
Замена
Л. Фьорини
️️️️
G. Dobson
84'
84'
Замена
R. De Havilland
️️️️
Д. Рэндалл
82'
Желтая карточка
Д. Стир
Замена
К. Ковентри
️️️️
Т. Бакинсон
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
Э. Мэйсон-Кларк
Пас отдал
Д. Рэндалл
67'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
К. Поку
ГОЛ! 1:1!
Э. Мэй
49'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
Ч. Кэмпбелл
46'
Замена
D. Kanu
️️️️
T. Campbell
46'
Желтая карточка
Т. Томас
43'
28'
ГОЛ! 0:1!
Э. Мэйсон-Кларк
Пас отдал
Р. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
15
George Dobson
(К)
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Питерборо Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
(К)
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
8
Archie Collins
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
17
Karoy Anderson
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
18
Льюис Фьорини
ЦП
9
Daniel Kanu
ЦФ
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
15
Ryan De Havilland
ЦП
44
David Ajiboye
ЦФ
29
Malik Mothersille
ЦФ
3-3-1-1-1
13
Мэйнард-Брюэр
14
Эдун
4
Томас
5
7
19
Бакинсон
27
Уотсон
15
20
Кэмпбелл
10
Мэй
3-1-1-3-2
31
Стир
20
Найт
5
Эдвардс
2
5
Киприану
14
Берроуз
31
Рэндалл
17
Поку
10
Мэйсон-Кларк
26
Джонс
8
19
Бакинсон
6
Ковентри
6
Ковентри
19
Бакинсон
20
Кэмпбелл
8
Уотсон
8
Уотсон
20
Кэмпбелл
15
18
Фьорини
18
Фьорини
15
7
9
9
7
2
3
Кричлоу
3
Кричлоу
2
31
Рэндалл
15
15
31
Рэндалл
17
Поку
44
44
17
Поку
Остались в запасе
Чарльтон
Питерборо Юнайтед
32
Гарри Истед
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
17
Karoy Anderson
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
44
Fynn Talley
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
29
Malik Mothersille
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
17
Karoy Anderson
ЦП
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
29
Malik Mothersille
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Чарльтон - Питерборо Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
7
Офсайды
1
0
Количество передач
452
573
Сейвы
4
4
Точность передач %
75
82
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
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