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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Барнсли
Оксфорд - Барнсли: обзор матча 23 января 2024
Оксфорд
23.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Барнсли
29'
С. Лонг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Барнсли
Желтая карточка
Р. Родригеш
89'
Желтая карточка
O. Smyth
88'
82'
Желтая карточка
К. О'Киффи
Замена
J. McEachran
️️️️
M. McGuane
78'
77'
Желтая карточка
С. Косгров
74'
Замена
М. Ваттерс
️️️️
D. Cole
68'
Замена
Б. Коттер
️️️️
Х. Кейн
64'
Желтая карточка
M. Durand de Gevigney
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Ф. Стивенс
61'
Желтая карточка
К. Браун
49'
46'
Замена
С. Косгров
️️️️
А. Филлипс
Замена
Г. Ли
️️️️
Д. Беннетт
45'
+4
37'
Желтая карточка
Д. Расселл
Замена
O. Smyth
️️️️
С. Лонг
35'
29'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Лонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
19
Nicky Cadden
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
27
James Henry
ЦФ
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
30
Jonathan Bland
ЦП
40
Aaron Atkinson
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
3-2-4-1
1
Камминг
6
3
Браун
12
Беннетт
2
Лонг
2
Стивенс
8
Браннаган
11
Гудрем
17
9
Харрис
20
Родригеш
4-4-2
1
Робертс
27
О'Киффи
6
5
28
Уильямс
13
Расселл
8
Филлипс
20
Кейн
19
44
45
МакЭти
12
Беннетт
22
Ли
22
Ли
12
Беннетт
2
Лонг
8
8
2
Лонг
17
20
20
17
2
Стивенс
7
Бьюри
7
Бьюри
2
Стивенс
20
Кейн
37
Коттер
37
Коттер
20
Кейн
44
36
Ваттерс
36
Ваттерс
44
8
Филлипс
9
Косгров
9
Косгров
8
Филлипс
Остались в запасе
Оксфорд
Барнсли
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
27
James Henry
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
30
Jonathan Bland
ЦП
40
Aaron Atkinson
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
27
James Henry
ЦФ
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
30
Jonathan Bland
ЦП
40
Aaron Atkinson
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Оксфорд - Барнсли
3
4
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
14
Офсайды
2
4
Количество передач
516
343
Сейвы
1
4
Точность передач %
72
57
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
12
4
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
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