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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Дерби Каунти
Оксфорд - Дерби Каунти: обзор матча 29 декабря 2023
Оксфорд
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Первая лига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Дерби Каунти
2'
К. Браннаган (П)
13'
К. Браннаган
45+3'
К. Форсит
81'
Л. Томпсон
86'
Э. Кашин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Дерби Каунти
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
M. McGuane
87'
86'
ГОЛ! 2:3!
Э. Кашин
Пас отдал
К. Хурихейн
81'
ГОЛ! 2:2!
Л. Томпсон
Пас отдал
Э. Кашин
81'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Т. Баркуйзен
81'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Уилсон
75'
Замена
С. Брэдли
️️️️
К. Форсит
75'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Р. Ньямб
71'
Желтая карточка
T. John-Jules
Замена
Д. Торнили
️️️️
М. Харрис
70'
Желтая карточка
J. Beadle
67'
61'
Замена
T. John-Jules
️️️️
Д. Коллинс
59'
Желтая карточка
Т. Баркуйзен
Замена
J. McEachran
️️️️
С. Миллс
59'
Замена
J. Henry
️️️️
Т. Гудрем
46'
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
К. Форсит
Пас отдал
Д. Коллинс
24'
Желтая карточка
М. Берд
ГОЛ! 2:0!
К. Браннаган
13'
2'
Желтая карточка
Д. Уайлдсмит
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Браннаган
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
17
Marcus McGuane
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
27
James Henry
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
4-4-1-1
1
6
3
Браун
12
Беннетт
2
Стивенс
17
11
Гудрем
8
Браннаган
9
Харрис
17
Миллс
20
Родригеш
3-3-3-1
33
Уайлдсмит
44
Кашин
3
Форсит
12
Уилсон
24
Ньямб
18
Берд
35
Нельсон
29
Баркуйзен
14
Хурихейн
11
Мендес-Лэйнг
17
Коллинс
9
Харрис
15
Торнили
15
Торнили
9
Харрис
17
Миллс
20
20
17
Миллс
17
19
О'Донкор
19
О'Донкор
17
11
Гудрем
27
27
11
Гудрем
3
Форсит
15
Брэдли
15
Брэдли
3
Форсит
29
Баркуйзен
16
Томпсон
16
Томпсон
29
Баркуйзен
24
Ньямб
32
Сибли
32
Сибли
24
Ньямб
12
Уилсон
23
Уорд
23
Уорд
12
Уилсон
17
Коллинс
10
10
17
Коллинс
Остались в запасе
Оксфорд
Дерби Каунти
13
Simon Eastwood
ВР
8
Oisin Smyth
ЦП
21
Alex Gorrin
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
31
Джош Викерс
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
8
Oisin Smyth
ЦП
21
Alex Gorrin
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Оксфорд - Дерби Каунти
1
4
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
19
Нарушения
4
17
Офсайды
1
3
Количество передач
297
528
Сейвы
2
4
Точность передач %
68
80
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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