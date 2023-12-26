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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед - Рединг
Питерборо Юнайтед - Рединг: обзор матча 26 декабря 2023
Питерборо Юнайтед
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Первая лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Рединг
39'
Д. Найт
69'
Э. Мэйсон-Кларк
63'
С. Смит
85'
Ф. Азиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Рединг
90'
+2
Желтая карточка
Х. Книббс
90'
Желтая карточка
С. Смит
Замена
M. Mothersille
️️️️
Р. Джонс
86'
85'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Азиз
Пас отдал
Х. Книббс
Замена
D. Ajiboye
️️️️
Д. Рэндалл
80'
Желтая карточка
Э. Мэйсон-Кларк
76'
ГОЛ! 2:1!
Э. Мэйсон-Кларк
Пас отдал
Х. Берроуз
69'
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Смит
Пас отдал
Ф. Азиз
61'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
П. Мукаиру
60'
Замена
К. Мола
️️️️
А. Мбенг
56'
Желтая карточка
А. Мбенг
54'
Замена
С. Смит
️️️️
К. Эхибхатиомхан
ГОЛ! 1:0!
Д. Найт
Пас отдал
Д. Рэндалл
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
30
Петер Киосо
(К)
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
12
Том Холмс
(К)
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Майкл Крейг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
8
Харви Книббс
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
29
Malik Mothersille
ЦФ
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
18
Caylan Vickers
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
3-1-1-3-2
41
Билокапич
20
Найт
5
Эдвардс
30
Киосо
5
Киприану
14
Берроуз
10
Мэйсон-Кларк
17
Поку
31
Рэндалл
8
26
Джонс
2-2-1-2-3
27
Баттон
12
Холмс
6
Эбби
27
Мбенг
14
Крейг
10
Уинг
39
Азиз
18
Мукаиру
3
11
Эхибхатиомхан
8
Книббс
31
Рэндалл
44
44
31
Рэндалл
26
Джонс
29
29
26
Джонс
27
Мбенг
6
Мола
6
Мола
27
Мбенг
18
Мукаиру
4
Эллиот
4
Эллиот
18
Мукаиру
11
Эхибхатиомхан
28
Смит
28
Смит
11
Эхибхатиомхан
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Рединг
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
1
Joel Pereira
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Рединг
1
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
16
2
Нарушения
7
17
Офсайды
3
1
Количество передач
546
354
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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