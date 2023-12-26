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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Кембридж Юнайтед
Оксфорд - Кембридж Юнайтед: обзор матча 26 декабря 2023
Оксфорд
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Первая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Кембридж Юнайтед
54'
Т. Гудрем
90+5'
К. Браун
30'
Д. Кузинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Кембридж Юнайтед
ГОЛ! 2:1!
К. Браун
90'
+5
90'
+5
Замена
Р. Беннетт
️️️️
А. Мэй
90'
+4
Желтая карточка
J. Brophy
90'
+2
Желтая карточка
J. Stevens
Замена
J. Henry
️️️️
М. Харрис
80'
80'
Замена
B. Haunstrup
️️️️
J. Lankester
74'
Желтая карточка
А. Мэй
Желтая карточка
К. Браннаган
72'
72'
Замена
Д. Гордон
️️️️
С. Кайкай
Замена
J. McEachran
️️️️
M. McGuane
65'
ГОЛ! 1:1!
Т. Гудрем
Пас отдал
К. Браун
54'
53'
Желтая карточка
Д. Томас
Желтая карточка
К. Браун
44'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кузинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
17
Marcus McGuane
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
19
Адам Мэй
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
27
James Henry
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
Кембридж Юнайтед
13
James Holden
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
27
Glenn McConnell
ЦП
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
4-4-1-1
1
6
3
Браун
12
Беннетт
2
Стивенс
17
11
Гудрем
8
Браннаган
9
Харрис
17
Миллс
20
Родригеш
4-3-4
2
12
Окедина
5
Моррисон
3
Эндрю
24
Кузинс
8
Томас
19
Мэй
7
16
11
Кайкай
25
17
20
20
17
9
Харрис
27
27
9
Харрис
19
Мэй
6
Беннетт
6
Беннетт
19
Мэй
7
20
20
7
11
Кайкай
11
Гордон
11
Гордон
11
Кайкай
Остались в запасе
Оксфорд
Кембридж Юнайтед
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
13
James Holden
ВР
27
Glenn McConnell
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
Остались в запасе
13
James Holden
ВР
27
Glenn McConnell
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Оксфорд - Кембридж Юнайтед
2
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
15
Офсайды
1
1
Количество передач
526
361
Сейвы
1
7
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
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