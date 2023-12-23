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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Уиган Атлетик
Рединг - Уиган Атлетик: обзор матча 23 декабря 2023
Рединг
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
34'
Ф. Азиз
50'
С. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Уиган Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
К. Лэнг
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
С. Смит
90'
+1
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
П. Мукаиру
85'
Замена
К. Мола
️️️️
А. Мбенг
84'
Замена
Т. Биндон
️️️️
Н. Эбби
84'
75'
Желтая карточка
С. Хамфрис
Замена
Б. Эллиот
️️️️
Ф. Азиз
73'
69'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
С. Смит
69'
Замена
C. Sze
️️️️
H. McHugh
60'
Замена
Д. Смит
️️️️
К. МакМанаман
57'
Желтая карточка
К. МакМанаман
Желтая карточка
Н. Эбби
56'
ГОЛ! 2:0!
С. Смит
Пас отдал
А. Мбенг
50'
47'
Желтая карточка
Ш. Клэр
42'
Желтая карточка
Ч. Уайк
ГОЛ! 1:0!
Ф. Азиз
Пас отдал
Л. Уинг
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
12
Том Холмс
(К)
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Майкл Крейг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Лайам Шоу
ОП
28
Шон Клэр
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
24
Harry McHugh
ЦП
10
Каллум Лэнг
(К)
ПВ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
18
Caylan Vickers
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
18
Джонни Смит
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
2-2-1-2-3
27
Баттон
12
Холмс
6
Эбби
27
Мбенг
14
Крейг
10
Уинг
18
Мукаиру
39
Азиз
28
Смит
8
Книббс
3
2-1-5-1-1
1
Тикл
4
Моррисон
2
Сессеньон
29
Шоу
28
Клэр
20
МакМанаман
8
Смит
24
11
Джонс
10
Лэнг
10
Уайк
6
Эбби
44
Биндон
44
Биндон
6
Эбби
27
Мбенг
6
Мола
6
Мола
27
Мбенг
18
Мукаиру
8
Сэвидж
8
Сэвидж
18
Мукаиру
39
Азиз
4
Эллиот
4
Эллиот
39
Азиз
28
Смит
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
28
Смит
20
МакМанаман
18
Смит
18
Смит
20
МакМанаман
8
Смит
11
Хамфрис
11
Хамфрис
8
Смит
24
19
19
24
Остались в запасе
Рединг
Уиган Атлетик
1
Joel Pereira
ВР
18
Caylan Vickers
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
18
Caylan Vickers
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Рединг - Уиган Атлетик
1
5
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
12
Офсайды
1
2
Количество передач
355
494
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
6
10
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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