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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Флитвуд
Портсмут - Флитвуд: обзор матча 23 декабря 2023
Портсмут
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Флитвуд
45+3'
C. Bishop (П)
63'
Д. Ирл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Флитвуд
Желтая карточка
J. Sparkes
90'
+5
Желтая карточка
Э. Скалли
90'
+2
85'
Замена
H. Holgate
️️️️
C. Teale
Замена
Г. Уит
️️️️
П. Лэйн
77'
Желтая карточка
C. Saydee
69'
64'
Замена
C. Hayes
️️️️
M. Asamoah
Замена
C. Saydee
️️️️
А. Робертсон
64'
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ирл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
C. Bishop
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
3
Jack Sparkes
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
25
Connor Teale
ЦЗ
44
Ben Heneghan
(К)
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
22
Callum Dolan
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
24
Терри Девлин
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
9
Кусини Йенги
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Will Johnson
ЦЗ
18
Harrison Holgate
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
3-4-3
1
Норрис
16
Моррел
20
Раггет
2
Рафферти
6
18
Робертсон
32
Лэйн
7
Пак
9
11
Камара
3
4-3-1-3
2
Джонстон
25
44
32
Ирл
18
Лаваль
44
22
44
Паттерсон
27
9
Стокли
1
32
Лэйн
11
Уит
11
Уит
32
Лэйн
18
Робертсон
38
38
18
Робертсон
25
18
18
25
27
7
7
27
Остались в запасе
Портсмут
Флитвуд
1
Райан Шофилд
ВР
24
Терри Девлин
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
9
Кусини Йенги
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
1
Stephen McMullan
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Will Johnson
ЦЗ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
24
Терри Девлин
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
9
Кусини Йенги
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Will Johnson
ЦЗ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Портсмут - Флитвуд
3
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
17
Офсайды
2
0
Количество передач
456
264
Сейвы
3
0
Точность передач %
74
59
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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