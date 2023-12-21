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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Линкольн
Дерби Каунти - Линкольн: обзор матча 21 декабря 2023
Дерби Каунти
21.12.2023, четверг, 22:45
Англия. Первая лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Линкольн
26'
К. Хурихейн
66'
К. Уилсон
77'
Д. Коллинс
45+2'
Д. Мандрою (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Линкольн
Желтая карточка
Д. Коллинс
90'
+3
Замена
Л. Томпсон
️️️️
К. Хурихейн
90'
+3
90'
Желтая карточка
И. Эрхахон
85'
Желтая карточка
Д. Вейл
Желтая карточка
К. Хурихейн
84'
83'
Замена
A. Smith
️️️️
Д. Мандрою
Замена
К. Элдер
️️️️
Т. Баркуйзен
80'
Замена
T. John-Jules
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
79'
ГОЛ! 3:1!
Д. Коллинс
Пас отдал
К. Уилсон
77'
72'
Замена
Ш. Рауэн
️️️️
Д. Берроуз
72'
Замена
Х. Аделакун
️️️️
Т. Бишоп
ГОЛ! 2:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
66'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Т. Форна
66'
66'
Замена
Д. Вейл
️️️️
Й. Макама
57'
Желтая карточка
A. Jackson
Замена
К. Уилсон
️️️️
Д. Уорд
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Мандрою
ГОЛ! 1:0!
К. Хурихейн
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
45
Adam Jackson
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
(К)
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
48
Итан Хэмилтон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
24
Йовон Макама
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
3-1-5-1
33
Уайлдсмит
35
Нельсон
44
Кашин
3
Форсит
18
Берд
29
Баркуйзен
14
Форна
11
Мендес-Лэйнг
14
Хурихейн
23
Уорд
17
Коллинс
3-5-1-1
1
Йенсен
45
15
О'Коннор
15
Митчелл
2
Серенсен
21
Эрхахон
48
Хэмилтон
2
Берроуз
8
Бишоп
14
Мандрою
24
Макама
23
Уорд
12
Уилсон
12
Уилсон
23
Уорд
14
Хурихейн
16
Томпсон
16
Томпсон
14
Хурихейн
29
Баркуйзен
20
Элдер
20
Элдер
29
Баркуйзен
14
Форна
32
Сибли
32
Сибли
14
Форна
11
Мендес-Лэйнг
10
10
11
Мендес-Лэйнг
2
Берроуз
23
Рауэн
23
Рауэн
2
Берроуз
14
Мандрою
12
12
14
Мандрою
8
Бишоп
47
Аделакун
47
Аделакун
8
Бишоп
24
Макама
27
Вейл
27
Вейл
24
Макама
Остались в запасе
Дерби Каунти
Линкольн
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Дерби Каунти - Линкольн
2
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
6
Офсайды
4
1
Количество передач
487
398
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
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