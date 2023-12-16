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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Питерборо Юнайтед
Флитвуд - Питерборо Юнайтед: обзор матча 16 декабря 2023
Флитвуд
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
42'
A. Collins
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Питерборо Юнайтед
90'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
К. Поку
90'
Замена
M. Mothersille
️️️️
Р. Джонс
83'
Замена
R. De Havilland
️️️️
Д. Рэндалл
Замена
C. Hayes
️️️️
Д. Мэрриот
79'
Замена
M. Asamoah
️️️️
Р. Брум
60'
42'
ГОЛ! 0:1!
A. Collins
Пас отдал
Э. Мэйсон-Кларк
Желтая карточка
Д. Вела
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
18
Босун Лаваль
ЦП
16
Джош Вела
(К)
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
30
Петер Киосо
(К)
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
23
Finlay Armstrong
ЦЗ
25
Connor Teale
ЦЗ
22
Callum Dolan
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
29
Malik Mothersille
ЦФ
3-4-1-3
32
Ирл
44
2
Джонстон
18
Лаваль
16
Вела
44
14
Брум
44
Паттерсон
7
Мэрриот
9
Стокли
1
3-1-1-3-2
41
Билокапич
30
Киосо
5
Эдвардс
20
Найт
5
Киприану
14
Берроуз
31
Рэндалл
17
Поку
10
Мэйсон-Кларк
8
26
Джонс
14
Брум
27
27
14
Брум
7
Мэрриот
7
7
7
Мэрриот
31
Рэндалл
15
15
31
Рэндалл
17
Поку
44
44
17
Поку
26
Джонс
29
29
26
Джонс
Остались в запасе
Флитвуд
Питерборо Юнайтед
1
Stephen McMullan
ВР
23
Finlay Armstrong
ЦЗ
25
Connor Teale
ЦЗ
22
Callum Dolan
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
23
Finlay Armstrong
ЦЗ
25
Connor Teale
ЦЗ
22
Callum Dolan
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Флитвуд - Питерборо Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
21
79
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
8
Нарушения
4
6
Количество передач
102
376
Сейвы
3
0
Точность передач %
65
90
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
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