Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Флитвуд
Уиган Атлетик - Флитвуд: обзор матча 28 ноября 2023
Уиган Атлетик
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Флитвуд
4'
Д. Джонс
31'
J. Lynch (АГ)
61'
Т. Пирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Флитвуд
79'
Замена
Д. Вела
️️️️
Д. Мэйор
Замена
Л. Шоу
️️️️
Ш. Клэр
78'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Д. Джонс
67'
Замена
C. Sze
️️️️
К. Лэнг
67'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
С. Хамфрис
67'
67'
Замена
Д. Стокли
️️️️
Д. Мэрриот
67'
Замена
C. Hayes
️️️️
Ф. Паттерсон
ГОЛ! 3:0!
Т. Пирс
61'
52'
Желтая карточка
B. Sarpong-Wiredu
46'
Замена
К. Джонстон
️️️️
H. Holgate
45'
+1
Вторая желтая
Д. Ирл
40'
Желтая карточка
Д. Ирл
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
J. Lynch
31'
29'
Желтая карточка
Ф. Паттерсон
26'
Желтая карточка
B. Heneghan
ГОЛ! 1:0!
Д. Джонс
Пас отдал
Т. Пирс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
28
Шон Клэр
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
10
Каллум Лэнг
(К)
ПВ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
(К)
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
20
Скотт Робертсон
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
19
Chris Sze
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
7
Cian Hayes
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
3-4-1-2
1
Тикл
46
Пирс
44
Рекик
4
Хьюз
11
Джонс
8
Смит
17
Адико
28
Клэр
10
Лэнг
11
Хамфрис
20
Годо
3-4-1-3
26
Руни
44
32
Ирл
14
Брум
44
10
Мэйор
20
Робертсон
44
Паттерсон
18
7
Мэрриот
1
28
Клэр
29
Шоу
29
Шоу
28
Клэр
11
Джонс
20
МакМанаман
20
МакМанаман
11
Джонс
10
Лэнг
19
19
10
Лэнг
11
Хамфрис
9
Магеннис
9
Магеннис
11
Хамфрис
18
2
Джонстон
2
Джонстон
18
10
Мэйор
16
Вела
16
Вела
10
Мэйор
44
Паттерсон
7
7
44
Паттерсон
7
Мэрриот
9
Стокли
9
Стокли
7
Мэрриот
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Флитвуд
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
9
Джош Стоунз
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
1
Stephen McMullan
ВР
18
Босун Лаваль
ЦП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
9
Джош Стоунз
ЦФ
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
18
Босун Лаваль
ЦП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Уиган Атлетик - Флитвуд
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Флитвуд
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Кубок лиги. «Арсенал» вылетел из турнира от команды из 4-го дивизиона
28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Кубок лиги. «Арсенал» вылетел из турнира от команды из 4-го дивизиона
28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+