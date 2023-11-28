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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Шрусбери Таун
Эксетер Сити - Шрусбери Таун: обзор матча 28 ноября 2023
Эксетер Сити
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Шрусбери Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Шрусбери Таун
89'
Замена
M. Benning
️️️️
M. Mata
Замена
V. Harper
️️️️
Я. Вилдсхут
86'
Замена
Г. Кайт
️️️️
И. Нисканен
86'
Замена
T. Carroll
️️️️
R. Cole
77'
Желтая карточка
R. Cole
69'
Замена
K. Taylor
️️️️
D. Rankine
67'
Замена
J. Scott
️️️️
Ш. Диабате
67'
Желтая карточка
П. Суини
50'
24'
Замена
Т. Собовале
️️️️
Э. Беннетт
18'
Желтая карточка
Д. Шипли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
12
Reece Cole
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
4
Уилл Эймсон
(К)
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
24
Vincent Harper
ЦЗ
14
Гарри Кайт
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
34
Nana Owusu-Gyimah
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
3
Isaac Godwin
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
45
Luca Whitney
ЦФ
3-5-2
1
Синисало
25
Суини
3
Диабате
33
Джулс
14
Тревитт
13
Вилдсхут
15
4
Эймсон
12
11
21
Нисканен
4-1-1-1-3
20
Мароши
16
Пьерр
20
Винчестер
22
Андерсон
22
Данкли
42
Кенне
17
Беннетт
26
Шипли
18
23
Удо
12
Боумен
13
Вилдсхут
24
24
13
Вилдсхут
21
Нисканен
14
Кайт
14
Кайт
21
Нисканен
12
11
11
12
15
23
23
15
3
Диабате
14
14
3
Диабате
17
Беннетт
22
Собовале
22
Собовале
17
Беннетт
18
3
3
18
Остались в запасе
Эксетер Сити
Шрусбери Таун
33
Shaun MacDonald
ВР
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
1
Гарри Бургойн
ВР
34
Nana Owusu-Gyimah
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
3
Isaac Godwin
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
22
Alex Hartridge
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
34
Nana Owusu-Gyimah
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
3
Isaac Godwin
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Эксетер Сити - Шрусбери Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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