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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Челтенхэм
Чарльтон - Челтенхэм: обзор матча 28 ноября 2023
Чарльтон
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Челтенхэм
17'
Э. Мэй (П)
86'
Э. Мэй (П)
10'
W. Goodwin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Челтенхэм
Желтая карточка
А. Эдун
90'
+1
88'
Замена
Н. Бутлер-Ойедеджи
️️️️
L. Freestone
88'
Замена
К. Пьюпион
️️️️
Э. Чапман
87'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
S. Long
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Мэй
86'
83'
Желтая карточка
S. Long
Замена
T. Campbell
️️️️
С. Фрейзер
73'
69'
Желтая карточка
Л. Саутвуд
Замена
Л. Уотсон
️️️️
C. McGrandles
61'
55'
Желтая карточка
W. Goodwin
46'
Замена
О. Хэммонд
️️️️
А. Кина
45'
+1
Желтая карточка
Э. Чапман
Замена
С. Тедич
️️️️
М. Либерн
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Мэй
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
W. Goodwin
Пас отдал
L. Sercombe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
15
George Dobson
(К)
ЦП
26
Скотт Фрейзер
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
14
Conor McGrandles
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
11
Майлз Либерн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Owen Bevan
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
9
G. Lloyd
ЦФ
9
Will Goodwin
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
3
Sean Long
(К)
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
33
M. Mbick
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Челтенхэм
5
Tom Bradbury
ЦЗ
24
Джош Уильямс
ПАЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
1
Max Harris
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
4-2-1-3
13
Мэйнард-Брюэр
6
Гектор
5
14
Эдун
27
Уотсон
15
26
Фрейзер
33
Блэкетт-Тэйлор
11
Либерн
10
Мэй
14
2-1-5
23
Саутвуд
33
Дэйвис
5
11
Ферри
8
6
3
14
Чапман
9
Кина
26
Фрейзер
7
7
26
Фрейзер
14
8
Уотсон
8
Уотсон
14
11
Либерн
9
Тедич
9
Тедич
11
Либерн
3
24
Уильямс
24
Уильямс
3
9
Кина
27
Хэммонд
27
Хэммонд
9
Кина
14
Чапман
21
Пьюпион
21
Пьюпион
14
Чапман
6
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
6
Остались в запасе
Чарльтон
Челтенхэм
33
M. Mbick
ЦФ
24
Sam Walker
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
5
Tom Bradbury
ЦЗ
1
Max Harris
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
33
M. Mbick
ЦФ
24
Sam Walker
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
Остались в запасе
5
Tom Bradbury
ЦЗ
1
Max Harris
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Чарльтон - Челтенхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
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