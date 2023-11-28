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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Линкольн
Кембридж Юнайтед - Линкольн: обзор матча 28 ноября 2023
Кембридж Юнайтед
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Линкольн
16'
Д. Мандрою (П)
32'
D. Duffy
85'
Д. Вейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Линкольн
90'
+3
Замена
О. Шодипо
️️️️
Т. Эйома
88'
Желтая карточка
А. Митчелл
Замена
Д. Гордон
️️️️
Ф. Окенабирхи
86'
85'
ГОЛ! 0:3!
Д. Вейл
77'
Желтая карточка
Д. Вейл
76'
Замена
П. О'Коннор
️️️️
Д. Мандрою
76'
Замена
Д. Вейл
️️️️
Й. Макама
Замена
А. Мэй
️️️️
Д. Томас
75'
Замена
J. Lankester
️️️️
Д. Эндрю
75'
Замена
G. McConnell
️️️️
С. Кайкай
66'
Замена
J. Brophy
️️️️
Э. Качунга
65'
64'
Замена
Д. Браун
️️️️
D. Duffy
46'
Замена
Х. Аделакун
️️️️
A. Smith
32'
ГОЛ! 0:2!
D. Duffy
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Мандрою
Желтая карточка
Д. Кузинс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
25
Jack Stevens
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
45
Adam Jackson
(К)
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
48
Итан Хэмилтон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
24
Йовон Макама
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Адам Мэй
ЦП
27
Glenn McConnell
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
37
Gbolahan Okewoye
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
4-2-1-4
3
Эндрю
12
Окедина
5
Моррисон
2
24
Кузинс
8
Томас
10
Качунга
9
Окенабирхи
14
11
Кайкай
25
3-5-1-1
1
Йенсен
3
Эйома
45
15
Митчелл
48
Хэмилтон
12
21
Эрхахон
11
2
Берроуз
14
Мандрою
24
Макама
8
Томас
19
Мэй
19
Мэй
8
Томас
11
Кайкай
27
27
11
Кайкай
9
Окенабирхи
11
Гордон
11
Гордон
9
Окенабирхи
3
Эндрю
7
7
3
Эндрю
10
Качунга
16
16
10
Качунга
11
21
Браун
21
Браун
11
14
Мандрою
15
О'Коннор
15
О'Коннор
14
Мандрою
12
47
Аделакун
47
Аделакун
12
3
Эйома
30
Шодипо
30
Шодипо
3
Эйома
24
Макама
27
Вейл
27
Вейл
24
Макама
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Линкольн
25
William Mannion
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Ричард Мани
1
Jordan Wright
ВР
37
Gbolahan Okewoye
ЦП
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
37
Gbolahan Okewoye
ЦП
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Линкольн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
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