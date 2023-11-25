Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Линкольн - Барнсли
Линкольн - Барнсли: обзор матча 25 ноября 2023
Линкольн
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Барнсли
5'
Д. Мандрою (П)
88'
Т. Эйома
68'
Б. Коттер
72'
Д. МакЭти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Барнсли
90'
+6
Желтая карточка
Д. МакКарт
Желтая карточка
Д. Вейл
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Т. Эйома
88'
87'
Замена
Д. Расселл
️️️️
L. Connell
86'
Замена
K. Łopata
️️️️
Б. Коттер
79'
Замена
А. Филлипс
️️️️
Д. МакЭти
Замена
О. Шодипо
️️️️
Х. Аделакун
77'
Замена
D. Duffy
️️️️
Л. Серенсен
74'
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. МакЭти
Пас отдал
Д. Уильямс
68'
ГОЛ! 1:1!
Б. Коттер
Пас отдал
Д. МакЭти
66'
Замена
С. Косгров
️️️️
К. Стайлс
Замена
Д. Вейл
️️️️
Й. Макама
64'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
A. Smith
64'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мандрою
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
45
Adam Jackson
(К)
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
24
Йовон Макама
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
48
Luca Connell
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
37
Gbolahan Okewoye
ЦП
27
Джек Вейл
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Барнсли
51
Kieran Flavell
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
22
Fabio Jaló
ЦФ
3-4-2-1
1
Йенсен
15
Митчелл
45
3
Эйома
2
Серенсен
21
Эрхахон
2
Берроуз
12
14
Мандрою
47
Аделакун
24
Макама
4-3-3
30
28
Уильямс
5
МакКарт
37
Коттер
6
4
Стайлс
20
Кейн
19
44
45
МакЭти
48
12
8
Бишоп
8
Бишоп
12
2
Серенсен
11
11
2
Серенсен
24
Макама
27
Вейл
27
Вейл
24
Макама
47
Аделакун
30
Шодипо
30
Шодипо
47
Аделакун
37
Коттер
35
35
37
Коттер
45
МакЭти
8
Филлипс
8
Филлипс
45
МакЭти
48
13
Расселл
13
Расселл
48
4
Стайлс
9
Косгров
9
Косгров
4
Стайлс
Остались в запасе
Линкольн
Барнсли
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
37
Gbolahan Okewoye
ЦП
Главный тренер
Марк Кеннеди
51
Kieran Flavell
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
22
Fabio Jaló
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
37
Gbolahan Okewoye
ЦП
Остались в запасе
51
Kieran Flavell
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
22
Fabio Jaló
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Линкольн - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Новости команд
Все
Линкольн
Барнсли
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Борнмут» – «Линкольн»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Борнмут» – «Линкольн»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
2025.09.23 23:54
«Линкольн» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025
2025.09.23 20:35
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+