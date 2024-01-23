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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Уиком Уондерерс
Уиган Атлетик - Уиком Уондерерс: обзор матча 23 января 2024
Уиган Атлетик
23.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
90+20'
Ч. Хьюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Уиком Уондерерс
90'
+20
Желтая карточка
Д. Гриммер
ГОЛ! 1:0!
Ч. Хьюз
Пас отдал
К. МакМанаман
90'
+20
90'
+18
Замена
C. Forino Joseph
️️️️
Ф. Поттс
Желтая карточка
М. Смит
90'
+17
Желтая карточка
Л. Моррисон
90'
+11
90'
+3
Замена
G. Kodua
️️️️
K. Sadlier
Замена
Д. Смит
️️️️
С. Хамфрис
90'
+2
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Ч. Уайк
90'
+2
Замена
К. МакМанаман
️️️️
С. Сессеньон
86'
Замена
Л. Моррисон
️️️️
Ч. Гуд
85'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Б. Адико
85'
52'
Замена
Ч. Кэмпбелл
️️️️
Г. МакКлири
Желтая карточка
Д. Джонс
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
(К)
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
17
Баба Адико
ЦП
19
Тело Осгор
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
2
Джек Гриммер
(К)
ПП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
18
Джонни Смит
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
20
Чем Кэмпбелл
АП
30
Gideon Kodua
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Тикл
24
Смит
2
Сессеньон
4
Хьюз
44
Чемберс
5
Гуд
11
Джонс
17
Адико
19
Осгор
10
Уайк
11
Хамфрис
3-1-2-4
1
Стриек
5
Лоу
17
Тафазолли
10
Лихи
8
Поттс
2
Гриммер
7
Уилер
12
МакКлири
18
Тейлор
19
Воукс
23
5
Гуд
4
Моррисон
4
Моррисон
5
Гуд
17
Адико
29
Шоу
29
Шоу
17
Адико
2
Сессеньон
20
МакМанаман
20
МакМанаман
2
Сессеньон
11
Хамфрис
18
Смит
18
Смит
11
Хамфрис
10
Уайк
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Уайк
8
Поттс
3
3
8
Поттс
12
МакКлири
20
Кэмпбелл
20
Кэмпбелл
12
МакКлири
23
30
30
23
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
13
Бен Амос
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
22
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
22
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Уиган Атлетик - Уиком Уондерерс
3
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
15
Офсайды
1
2
Количество передач
442
263
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
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