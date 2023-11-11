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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Оксфорд
Лейтон Ориент - Оксфорд: обзор матча 11 ноября 2023
Лейтон Ориент
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Оксфорд
48'
Ф. Стивенс (АГ)
64'
Р. Сотириу
32'
Р. Родригеш
45+2'
Б. Бодин
47'
Р. Родригеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лейтон Ориент - Оксфорд
84'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
М. Харрис
Замена
М. Сандерс
️️️️
I. El Mizouni
84'
Замена
Ш. Форде
️️️️
А. Дринан
83'
Желтая карточка
D. Pratley
78'
Замена
D. Pratley
️️️️
J. Brown
71'
Замена
И. Гэлбрейт
️️️️
Э. Тернс
71'
68'
Замена
S. Negru
️️️️
С. Миллс
68'
Замена
Т. Гудрем
️️️️
Б. Бодин
Желтая карточка
J. Brown
67'
66'
Желтая карточка
E. Moore
ГОЛ! 2:3!
Р. Сотириу
Пас отдал
А. Дринан
64'
59'
Желтая карточка
М. Харрис
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Ф. Стивенс
48'
47'
ГОЛ! 0:3!
Р. Родригеш
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Б. Бодин
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Родригеш
Пас отдал
М. Харрис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
4
Эд Тернс
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ЦЗ
8
Idris El Mizouni
(К)
ЦП
23
Аарон Дринан
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
17
Marcus McGuane
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
17
Стэнли Миллс
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
18
Darren Pratley
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
6
Макс Сандерс
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
3-1-5
4
Тернс
15
Купер
2
Джеймс
8
17
Сотириу
26
Хаппе
6
44
39
Пигот
4-3-2-1
1
2
Стивенс
6
3
Браун
22
Ли
17
8
Браннаган
9
Харрис
17
Миллс
31
Бодин
20
Родригеш
6
18
18
6
8
6
Сандерс
6
Сандерс
8
4
Тернс
8
Гэлбрейт
8
Гэлбрейт
4
Тернс
23
Дринан
7
Форде
7
Форде
23
Дринан
17
Миллс
5
5
17
Миллс
31
Бодин
11
Гудрем
11
Гудрем
31
Бодин
9
Харрис
19
О'Донкор
19
О'Донкор
9
Харрис
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Оксфорд
13
Samuel Howes
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Лейтон Ориент - Оксфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
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