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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Челтенхэм - Уиган Атлетик
Челтенхэм - Уиган Атлетик: обзор матча 11 ноября 2023
Челтенхэм
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
32'
L. Sercombe (П)
6'
L. Freestone (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Уиган Атлетик
Замена
У. Ферри
️️️️
B. Williams
82'
Замена
А. Кина
️️️️
R. Street
82'
75'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
М. Годо
65'
Желтая карточка
Л. Шоу
64'
Пенальти не реализован!
С. Хамфрис
58'
Желтая карточка
Д. Джонс
57'
Замена
К. Уоттс
️️️️
Б. Адико
Желтая карточка
L. Sercombe
45'
+4
39'
Желтая карточка
О. Рекик
ГОЛ с пенальти! 1:1!
L. Sercombe
32'
Желтая карточка
T. Pett
27'
24'
Замена
С. Смит
️️️️
С. Сессеньон
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
L. Freestone
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
5
Owen Bevan
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
9
Will Goodwin
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
3
Sean Long
(К)
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Лайам Шоу
ОП
17
Баба Адико
ЦП
10
Каллум Лэнг
(К)
ПВ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Челтенхэм
5
Tom Bradbury
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
1
Max Harris
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
6
Келланд Уоттс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
3-1-5
23
Саутвуд
20
5
33
Дэйвис
6
Томпсон
8
6
3
4
17
4-1-2-1-2
1
Тикл
4
Хьюз
4
Моррисон
2
Сессеньон
44
Рекик
29
Шоу
17
Адико
11
Джонс
10
Лэнг
11
Хамфрис
20
Годо
20
11
Ферри
11
Ферри
20
17
9
Кина
9
Кина
17
17
Адико
6
Уоттс
6
Уоттс
17
Адико
20
Годо
20
МакМанаман
20
МакМанаман
20
Годо
2
Сессеньон
8
Смит
8
Смит
2
Сессеньон
Остались в запасе
Челтенхэм
Уиган Атлетик
5
Tom Bradbury
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
1
Max Harris
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
13
Бен Амос
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
5
Tom Bradbury
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
1
Max Harris
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Челтенхэм - Уиган Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
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