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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Портсмут
Рединг - Портсмут: обзор матча 28 октября 2023
Рединг
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Портсмут
23'
Л. Уинг
27'
Ч. Сэвидж
33'
Ф. Анджорин
45+9'
C. Bishop
58'
Т. Девлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Портсмут
Красная карточка
А. Мбенг
90'
+9
90'
+2
Замена
З. Суонсон
️️️️
J. Sparkes
90'
+1
Замена
Ш. Раггет
️️️️
А. Робертсон
Желтая карточка
Б. Эллиот
90'
89'
Желтая карточка
C. Saydee
Желтая карточка
Х. Дин
82'
Замена
Д. Баллард
️️️️
С. Смит
75'
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
Ч. Сэвидж
75'
73'
Замена
C. Saydee
️️️️
Т. Девлин
Замена
А. Мбенг
️️️️
Н. Гиннес-Уокер
66'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Ф. Азиз
66'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
Х. Книббс
66'
62'
Замена
Г. Уит
️️️️
Ф. Анджорин
60'
Желтая карточка
А. Робертсон
58'
ГОЛ! 2:3!
Т. Девлин
Пас отдал
C. Bishop
Желтая карточка
Н. Гиннес-Уокер
52'
45'
+9
ГОЛ! 2:2!
C. Bishop
Пас отдал
П. Лэйн
Желтая карточка
Л. Уинг
45'
+5
33'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Анджорин
Пас отдал
П. Лэйн
ГОЛ! 2:0!
Ч. Сэвидж
Пас отдал
Х. Книббс
27'
ГОЛ! 1:0!
Л. Уинг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
17
Энди Идом
(К)
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
14
Майкл Крейг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
28
Сэм Смит
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
(К)
ЛЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
24
Терри Девлин
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
9
Colby Bishop
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
5
Regan Poole
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
23
Доминик Баллард
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
38
Christian Saydee
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
4-2-1-1-2
27
Баттон
24
Гиннес-Уокер
44
Биндон
6
Дин
17
Идом
8
Сэвидж
14
Крейг
10
Уинг
39
Азиз
8
Книббс
28
Смит
2-4-4
1
Норрис
2
Рафферти
16
Моррел
6
18
Робертсон
32
Лэйн
24
Девлин
18
Анджорин
5
3
9
24
Гиннес-Уокер
27
Мбенг
27
Мбенг
24
Гиннес-Уокер
8
Книббс
4
Эллиот
4
Эллиот
8
Книббс
39
Азиз
18
Мукаиру
18
Мукаиру
39
Азиз
28
Смит
23
Баллард
23
Баллард
28
Смит
8
Сэвидж
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
8
Сэвидж
18
Робертсон
20
Раггет
20
Раггет
18
Робертсон
3
22
Суонсон
22
Суонсон
3
18
Анджорин
11
Уит
11
Уит
18
Анджорин
24
Девлин
38
38
24
Девлин
Остались в запасе
Рединг
Портсмут
1
Joel Pereira
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
1
Райан Шофилд
ВР
9
Кусини Йенги
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
9
Кусини Йенги
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Рединг - Портсмут
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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