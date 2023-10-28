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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Линкольн
Эксетер Сити - Линкольн: обзор матча 28 октября 2023
Эксетер Сити
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Линкольн
81'
Р. Тревитт
20'
A. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Линкольн
Замена
K. Taylor
️️️️
R. Cole
90'
+3
90'
Замена
D. Duffy
️️️️
A. Smith
Желтая карточка
В. Синисало
89'
88'
Желтая карточка
П. О'Коннор
ГОЛ! 1:1!
Р. Тревитт
Пас отдал
Д. Митчелл
81'
78'
Желтая карточка
И. Эрхахон
Желтая карточка
V. Harper
78'
Желтая карточка
A. Hartridge
77'
67'
Замена
Д. Вейл
️️️️
Х. Аделакун
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
А. Мускве
58'
Замена
V. Harper
️️️️
Г. Кайт
58'
Замена
T. Carroll
️️️️
J. Aitchison
58'
Желтая карточка
J. Scott
53'
43'
Желтая карточка
Х. Аделакун
40'
Желтая карточка
И. Хэмилтон
20'
ГОЛ! 0:1!
A. Smith
Пас отдал
П. О'Коннор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
12
Reece Cole
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
14
Гарри Кайт
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
(К)
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
23
Kyle Taylor
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
27
Джек Вейл
ЦФ
24
Йовон Макама
ЦФ
2-2-5
1
Синисало
11
Митчелл
25
Суини
12
14
Тревитт
4
Эймсон
15
Мускве
14
11
14
Кайт
4-4-1-1
1
Йенсен
45
15
О'Коннор
15
Митчелл
23
Рауэн
12
21
Эрхахон
2
Серенсен
2
Берроуз
47
Аделакун
48
Хэмилтон
14
Кайт
24
24
14
Кайт
12
23
23
12
11
11
11
11
15
Мускве
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
15
Мускве
12
11
11
12
47
Аделакун
27
Вейл
27
Вейл
47
Аделакун
Остались в запасе
Эксетер Сити
Линкольн
33
Shaun MacDonald
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
Главный тренер
Пол Тисдейл
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
24
Йовон Макама
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
24
Йовон Макама
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Эксетер Сити - Линкольн
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
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