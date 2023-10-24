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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Болтон
Уиком Уондерерс - Болтон: обзор матча 24 октября 2023
Уиком Уондерерс
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 15 тур
2 : 4
Завершен
Болтон
48'
Л. Лихи
82'
Д. Уилер
14'
П. Магома
36'
Д. Томасон
85'
Э. Тоал
89'
А. Морли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Болтон
Желтая карточка
Д. Лоу
90'
+1
89'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
А. Морли
Желтая карточка
Р. Кио
88'
85'
ГОЛ! 2:3!
Э. Тоал
Пас отдал
Д. Шихан
83'
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Д. Чарльз
ГОЛ! 2:2!
Д. Уилер
82'
82'
Замена
К. Джером
️️️️
В. Адебойежо
Замена
Р. Тафазолли
️️️️
К. Филлипс
81'
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Тейлор
81'
Замена
K. Sadlier
️️️️
Д. Сковен
73'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Б. Ханлан
69'
Замена
Д. Уилер
️️️️
J. Pattenden
69'
67'
Замена
А. Морли
️️️️
П. Магома
ГОЛ! 1:2!
Л. Лихи
48'
Желтая карточка
Д. Сковен
43'
41'
Желтая карточка
П. Магома
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Томасон
Пас отдал
Д. Шихан
14'
ГОЛ! 0:1!
П. Магома
Пас отдал
Р. Сантуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
10
Люк Лихи
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
17
Jasper Pattenden
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
19
Дион Чарльз
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
5
Аарон Морли
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
3-2-3-3
10
Лихи
36
Кио
5
Лоу
8
Поттс
88
Филлипс
17
4
Сковен
12
18
Тейлор
9
Ханлан
1
Стриек
3-3-4
1
Бакстер
2
Когли
18
Тоал
6
Форрестер
8
Шихан
25
Магома
14
Томасон
2
Джонс
4
Сантуш
20
Адебойежо
19
Чарльз
88
Филлипс
17
Тафазолли
17
Тафазолли
88
Филлипс
17
7
Уилер
7
Уилер
17
9
Ханлан
12
МакКлири
12
МакКлири
9
Ханлан
4
Сковен
23
23
4
Сковен
18
Тейлор
19
Воукс
19
Воукс
18
Тейлор
25
Магома
5
Морли
5
Морли
25
Магома
19
Чарльз
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
19
Чарльз
20
Адебойежо
35
Джером
35
Джером
20
Адебойежо
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Болтон
21
Франко Равиццоли
ВР
26
Kian Breckin
ЦП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
14
Randell Williams
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
26
Kian Breckin
ЦП
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
14
Randell Williams
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Уиком Уондерерс - Болтон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
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