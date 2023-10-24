Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Шрусбери Таун
Барнсли - Шрусбери Таун: обзор матча 24 октября 2023
Барнсли
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Шрусбери Таун
19'
Х. Кейн (П)
23'
К. Стайлс
75'
D. Cole
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Шрусбери Таун
84'
Замена
А. Пьерр
️️️️
J. Sraha
81'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Т. Перри
81'
Замена
Д. Андерсон
️️️️
M. Benning
80'
Желтая карточка
Т. Фланаган
Замена
Д. Бенсон
️️️️
D. Cole
78'
ГОЛ! 3:0!
D. Cole
Пас отдал
М. Ваттерс
75'
Замена
О. Доджсон
️️️️
N. Cadden
64'
Замена
К. О'Киффи
️️️️
Б. Коттер
64'
Замена
М. Ваттерс
️️️️
Д. МакЭти
64'
63'
Замена
Р. Боумен
️️️️
M. Mata
Замена
А. Филлипс
️️️️
К. Стайлс
46'
46'
Замена
Т. Собовале
️️️️
Н. Кенне
ГОЛ! 2:0!
К. Стайлс
Пас отдал
D. Cole
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Кейн
19'
Желтая карточка
К. Стайлс
14'
4'
Желтая карточка
Ш. Данкли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Тейлор Перри
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
23
Даниэль Удо
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Барнсли
51
Kieran Flavell
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
37
Harvey Watts
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
4-4-2
30
6
5
МакКарт
37
Коттер
28
Уильямс
4
Стайлс
20
Кейн
19
13
Расселл
44
45
МакЭти
4-1-2-3
20
Мароши
20
20
Винчестер
6
Фланаган
22
Данкли
42
Кенне
8
Перри
8
Бейлисс
3
18
23
Удо
19
39
Доджсон
39
Доджсон
19
37
Коттер
27
О'Киффи
27
О'Киффи
37
Коттер
4
Стайлс
8
Филлипс
8
Филлипс
4
Стайлс
44
19
Бенсон
19
Бенсон
44
45
МакЭти
36
Ваттерс
36
Ваттерс
45
МакЭти
3
22
Андерсон
22
Андерсон
3
42
Кенне
22
Собовале
22
Собовале
42
Кенне
20
16
Пьерр
16
Пьерр
20
8
Перри
17
Беннетт
17
Беннетт
8
Перри
18
12
Боумен
12
Боумен
18
Остались в запасе
Барнсли
Шрусбери Таун
51
Kieran Flavell
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
1
Гарри Бургойн
ВР
37
Harvey Watts
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
51
Kieran Flavell
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
37
Harvey Watts
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Барнсли - Шрусбери Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Новости команд
Все
Барнсли
Шрусбери Таун
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+