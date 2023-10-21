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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед - Уиком Уондерерс
Питерборо Юнайтед - Уиком Уондерерс: обзор матча 21 октября 2023
Питерборо Юнайтед
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Уиком Уондерерс
40'
Д. Рэндалл
45+1'
Э. Мэйсон-Кларк
34'
Б. Ханлан
61'
Э. Мэйсон-Кларк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Уиком Уондерерс
90'
+5
Замена
K. Sadlier
️️️️
К. Филлипс
90'
+3
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Тейлор
Желтая карточка
Д. Найт
87'
Замена
К. Поку
️️️️
Д. Рэндалл
81'
80'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Б. Ханлан
80'
Замена
Д. Уилер
️️️️
J. Pattenden
Замена
Z. Sturge
️️️️
D. Ajiboye
65'
Замена
Р. Кричлоу
️️️️
Х. Берроуз
65'
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Э. Мэйсон-Кларк
ГОЛ! 2:1!
Э. Мэйсон-Кларк
Пас отдал
D. Ajiboye
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Рэндалл
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ханлан
Пас отдал
Д. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
8
Archie Collins
ЦФ
5
Эктор Киприану
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Уиком Уондерерс
10
Люк Лихи
ЛЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
17
Jasper Pattenden
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
3
Zak Sturge
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
17
Кваме Поку
АП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-1-1-4
41
Билокапич
20
Найт
5
Эдвардс
10
Мэйсон-Кларк
30
Киосо
14
Берроуз
31
Рэндалл
8
9
Кларк-Харрис
44
5
Киприану
3-2-3-3
3
5
Лоу
10
Лихи
8
Поттс
88
Филлипс
17
4
Сковен
12
9
Ханлан
18
Тейлор
1
Стриек
14
Берроуз
3
Кричлоу
3
Кричлоу
14
Берроуз
44
3
3
44
31
Рэндалл
17
Поку
17
Поку
31
Рэндалл
17
7
Уилер
7
Уилер
17
88
Филлипс
23
23
88
Филлипс
9
Ханлан
12
МакКлири
12
МакКлири
9
Ханлан
18
Тейлор
19
Воукс
19
Воукс
18
Тейлор
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Уиком Уондерерс
44
Fynn Talley
ВР
15
Ryan De Havilland
ЦП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
21
Франко Равиццоли
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
15
Ryan De Havilland
ЦП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Уиком Уондерерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
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