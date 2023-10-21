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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Рединг
Чарльтон - Рединг: обзор матча 21 октября 2023
Чарльтон
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Рединг
54'
Ч. Анеке
69'
T. Campbell
74'
Э. Мэй
90+4'
М. Либерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Рединг
ГОЛ! 4:0!
М. Либерн
Пас отдал
T. Campbell
90'
+4
84'
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
Х. Дин
84'
Замена
К. Мола
️️️️
М. Крейг
Замена
П. Камара
️️️️
К. Блэкетт-Тэйлор
78'
75'
Замена
C. Vickers
️️️️
К. Эхибхатиомхан
75'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
Ф. Азиз
ГОЛ! 3:0!
Э. Мэй
Пас отдал
К. Блэкетт-Тэйлор
74'
ГОЛ! 2:0!
T. Campbell
Пас отдал
К. Блэкетт-Тэйлор
69'
Замена
С. Фрейзер
️️️️
Л. Уотсон
64'
Замена
М. Либерн
️️️️
Ч. Анеке
64'
58'
Замена
Д. Баллард
️️️️
С. Смит
ГОЛ! 1:0!
Ч. Анеке
Пас отдал
К. Блэкетт-Тэйлор
54'
Замена
T. Campbell
️️️️
С. Тедич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
15
George Dobson
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
10
Элфи Мэй
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
8
Харви Книббс
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
8
Панутче Камара
ЦП
26
Скотт Фрейзер
ЦП
11
Майлз Либерн
ЦФ
Рединг
1
Harvey Collins
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
18
Caylan Vickers
ЦП
23
Доминик Баллард
ЦФ
4-2-1-3
13
Мэйнард-Брюэр
6
Гектор
5
4
Томас
27
Уотсон
8
Уотсон
15
33
Блэкетт-Тэйлор
9
Тедич
15
Анеке
10
Мэй
4-1-1-1-3
27
Баттон
44
Биндон
6
Дин
6
Эбби
24
Гиннес-Уокер
14
Крейг
10
Уинг
39
Азиз
28
Смит
11
Эхибхатиомхан
8
Книббс
9
Тедич
7
7
9
Тедич
33
Блэкетт-Тэйлор
8
Камара
8
Камара
33
Блэкетт-Тэйлор
8
Уотсон
26
Фрейзер
26
Фрейзер
8
Уотсон
15
Анеке
11
Либерн
11
Либерн
15
Анеке
14
Крейг
6
Мола
6
Мола
14
Крейг
6
Дин
8
Сэвидж
8
Сэвидж
6
Дин
39
Азиз
4
Эллиот
4
Эллиот
39
Азиз
11
Эхибхатиомхан
18
18
11
Эхибхатиомхан
28
Смит
23
Баллард
23
Баллард
28
Смит
Остались в запасе
Чарльтон
Рединг
24
Sam Walker
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
1
Harvey Collins
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
Остались в запасе
1
Harvey Collins
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Чарльтон - Рединг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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