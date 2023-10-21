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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Нортгемптон Таун
Болтон - Нортгемптон Таун: обзор матча 21 октября 2023
Болтон
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Нортгемптон Таун
8'
Д. Чарльз
16'
R. Williams
66'
С. Хоскинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Нортгемптон Таун
86'
Желтая карточка
У. Хондермарк
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
В. Адебойежо
79'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Д. Чарльз
79'
74'
Замена
У. Хондермарк
️️️️
Т. Симпсон
74'
Замена
H. Lintott
️️️️
А. Одимайо
Замена
П. Магома
️️️️
А. Морли
74'
66'
ГОЛ! 2:1!
С. Хоскинс
Пас отдал
М. Монте
61'
Замена
A. Koiki
️️️️
П. Броу
46'
Замена
J. Willis
️️️️
К. Боуи
ГОЛ! 2:0!
R. Williams
Пас отдал
А. Морли
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Чарльз
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
2
Гетин Джонс
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
17
S. McWilliams
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
9
Кирон Боуи
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
25
Парис Магома
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
6
Jordan Willis
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
14
Ali Koiki
ЦФ
2-2-5
1
Бакстер
18
Тоал
2
Когли
14
Томасон
8
Шихан
19
Чарльз
4
Сантуш
5
Морли
14
20
Адебойежо
4-2-4
26
Бердж
26
6
Монте
24
Одимайо
23
Броу
17
49
Леонард
17
Симпсон
7
Хоскинс
11
Пайннок
9
Боуи
5
Морли
25
Магома
25
Магома
5
Морли
20
Адебойежо
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
20
Адебойежо
19
Чарльз
10
Бедварссон
10
Бедварссон
19
Чарльз
24
Одимайо
2
2
24
Одимайо
17
Симпсон
16
Хондермарк
16
Хондермарк
17
Симпсон
9
Боуи
6
6
9
Боуи
23
Броу
14
14
23
Броу
Остались в запасе
Болтон
Нортгемптон Таун
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
31
Макс Томпсон
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Болтон - Нортгемптон Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
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