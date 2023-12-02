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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Портсмут
Нортгемптон Таун - Портсмут: обзор матча 02 декабря 2023
Нортгемптон Таун
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Портсмут
11'
Ш. Раггет
26'
П. Лэйн
48'
П. Лэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Портсмут
84'
Замена
Б. Стивенсон
️️️️
А. Робертсон
84'
Замена
Д. Мартин
️️️️
П. Лэйн
Замена
У. Хондермарк
️️️️
J. Sowerby
77'
72'
Замена
Т. Девлин
️️️️
C. Saydee
48'
ГОЛ! 0:3!
П. Лэйн
Пас отдал
А. Робертсон
Желтая карточка
К. Боуи
47'
Замена
J. Guthrie
️️️️
J. Willis
46'
Замена
L. Appere
️️️️
М. Пайннок
46'
26'
ГОЛ! 0:2!
П. Лэйн
Пас отдал
C. Saydee
22'
Желтая карточка
У. Норрис
11'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Раггет
Пас отдал
J. Sparkes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
12
Aaron McGowan
(К)
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
17
S. McWilliams
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
4
Jack Sowerby
ЦП
7
Сэм Хоскинс
ПВ
9
Кирон Боуи
ЦФ
6
Jordan Willis
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
38
Christian Saydee
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
5
Jon Guthrie
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Louis Appere
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
3-3-2-2
31
Томпсон
23
Броу
26
12
17
49
Леонард
4
11
Пайннок
7
Хоскинс
6
9
Боуи
2-4-4
1
Норрис
2
Рафферти
20
Раггет
18
Робертсон
7
Пак
32
Лэйн
6
9
Йенги
11
Камара
3
38
6
5
5
6
4
16
Хондермарк
16
Хондермарк
4
11
Пайннок
9
9
11
Пайннок
18
Робертсон
7
Стивенсон
7
Стивенсон
18
Робертсон
38
24
Девлин
24
Девлин
38
32
Лэйн
16
Мартин
16
Мартин
32
Лэйн
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Портсмут
31
James Dadge
ВР
6
Мэнни Монте
ЦЗ
3
Ryan Haynes
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
31
James Dadge
ВР
6
Мэнни Монте
ЦЗ
3
Ryan Haynes
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Нортгемптон Таун - Портсмут
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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