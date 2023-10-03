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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Уиком Уондерерс
Портсмут - Уиком Уондерерс: обзор матча 03 октября 2023
Портсмут
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Уиком Уондерерс
58'
C. Bishop
90+8'
C. Shaughnessy
22'
Д. Сковен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Уиком Уондерерс
Замена
Ш. Раггет
️️️️
А. Робертсон
90'
+9
ГОЛ! 2:1!
C. Shaughnessy
90'
+8
90'
+4
Замена
K. Sadlier
️️️️
Г. МакКлири
90'
+1
Желтая карточка
Р. Тафазолли
79'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Б. Ханлан
Замена
Г. Уит
️️️️
П. Лэйн
78'
72'
Желтая карточка
Б. Ханлан
Желтая карточка
R. Poole
71'
67'
Замена
Р. Тафазолли
️️️️
H. Boyes
66'
Замена
Д. Тейлор
️️️️
С. Воукс
Желтая карточка
А. Робертсон
63'
ГОЛ! 1:1!
C. Bishop
58'
Замена
C. Saydee
️️️️
Ф. Анджорин
56'
40'
Желтая карточка
Л. Лихи
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сковен
Пас отдал
Л. Лихи
20'
Желтая карточка
Д. Сковен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
5
Regan Poole
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Уиком Уондерерс
10
Люк Лихи
ЛЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
17
Jasper Pattenden
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
24
Терри Девлин
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
38
Christian Saydee
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
2-3-5
1
Норрис
16
Моррел
2
Рафферти
6
18
Робертсон
32
Лэйн
5
9
11
Камара
3
18
Анджорин
3-1-3-4
3
36
Кио
10
Лихи
8
Поттс
17
4
Сковен
12
12
МакКлири
9
Ханлан
19
Воукс
1
Стриек
18
Робертсон
20
Раггет
20
Раггет
18
Робертсон
32
Лэйн
11
Уит
11
Уит
32
Лэйн
18
Анджорин
38
38
18
Анджорин
12
17
Тафазолли
17
Тафазолли
12
9
Ханлан
88
Филлипс
88
Филлипс
9
Ханлан
12
МакКлири
23
23
12
МакКлири
19
Воукс
18
Тейлор
18
Тейлор
19
Воукс
Остались в запасе
Портсмут
Уиком Уондерерс
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
24
Терри Девлин
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
21
Франко Равиццоли
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
24
Терри Девлин
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Портсмут - Уиком Уондерерс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
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