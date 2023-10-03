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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Линкольн
Лейтон Ориент - Линкольн: обзор матча 03 октября 2023
Лейтон Ориент
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Линкольн
10'
Д. Пигот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лейтон Ориент - Линкольн
90'
+2
Замена
D. Duffy
️️️️
Д. Браун
90'
+2
Замена
Й. Макама
️️️️
R. Hackett-Fairchild
Замена
Т. Джеймс
️️️️
Д. Хаппе
80'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Пигот
77'
Замена
А. Дринан
️️️️
Р. Сотириу
68'
Замена
D. Pratley
️️️️
М. Сандерс
68'
65'
Замена
Д. Мандрою
️️️️
Х. Аделакун
53'
Желтая карточка
Д. Берроуз
46'
Замена
A. Smith
️️️️
Т. Бишоп
39'
Замена
Д. Берроуз
️️️️
Л. Серенсен
29'
Желтая карточка
П. О'Коннор
ГОЛ! 1:0!
Д. Пигот
Пас отдал
Р. Сотириу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
4
Эд Тернс
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
8
Idris El Mizouni
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
21
Джейден Браун
ЛЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
2
Томас Джеймс
ЦЗ
3
Джейден Суини
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Аарон Дринан
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
24
Йовон Макама
ЦФ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
3-2-5
4
Тернс
15
Купер
2
Хант
8
6
Сандерс
39
Пигот
26
Хаппе
6
44
17
Сотириу
4-3-1-2
1
Йенсен
23
Рауэн
45
15
О'Коннор
21
Браун
2
Серенсен
8
Бишоп
21
Эрхахон
47
Аделакун
48
Хэмилтон
7
26
Хаппе
2
Джеймс
2
Джеймс
26
Хаппе
6
Сандерс
18
18
6
Сандерс
39
Пигот
10
Грэм
10
Грэм
39
Пигот
17
Сотириу
23
Дринан
23
Дринан
17
Сотириу
8
Бишоп
12
12
8
Бишоп
21
Браун
11
11
21
Браун
2
Серенсен
2
Берроуз
2
Берроуз
2
Серенсен
7
24
Макама
24
Макама
7
47
Аделакун
14
Мандрою
14
Мандрою
47
Аделакун
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Линкольн
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Лейтон Ориент - Линкольн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
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1 : 3
31.10.2026
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