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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Стивенидж - Оксфорд
Стивенидж - Оксфорд: обзор матча 30 сентября 2023
Стивенидж
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Оксфорд
15'
Д. Рид
23'
Г. Ли
55'
Г. Ли
82'
E. Moore
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Оксфорд
90'
+5
Желтая карточка
J. Beadle
90'
Замена
J. McEachran
️️️️
Р. Родригеш
Замена
B. Thompson
️️️️
Ф. Барнс
88'
82'
ГОЛ! 1:3!
E. Moore
Пас отдал
Д. Мерфи
79'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
Б. Бодин
79'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Т. Гудрем
Замена
T. Vancooten
️️️️
Н. Томпсон
70'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
К. Хеммингс
70'
Замена
E. List
️️️️
Н. Фримен
70'
Замена
А. Прессли
️️️️
К. Пьерджанни
69'
Желтая карточка
Д. Батлер
65'
55'
ГОЛ! 1:2!
Г. Ли
45'
+4
Желтая карточка
E. Moore
23'
ГОЛ! 1:1!
Г. Ли
ГОЛ! 1:0!
Д. Рид
Пас отдал
К. Хеммингс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
22
Ник Фримен
ЦП
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
6
Elliott Moore
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
17
Marcus McGuane
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
23
Луис Томпсон
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
15
Terence Vancooten
ЦФ
10
E. List
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-1-5
47
Хеги
26
Батлер
5
Барнс
4
Томпсон
22
Фримен
11
Робертс
2
Джеймс-Уилдин
26
5
Пьерджанни
9
Рид
3-2-3-1-1
1
2
Лонг
6
3
Браун
2
Стивенс
22
Ли
17
8
Браннаган
11
Гудрем
31
Бодин
20
Родригеш
15
Хеммингс
23
Томпсон
23
Томпсон
15
Хеммингс
4
Томпсон
15
15
4
Томпсон
22
Фримен
10
10
22
Фримен
5
Барнс
8
8
5
Барнс
5
Пьерджанни
19
Прессли
19
Прессли
5
Пьерджанни
20
Родригеш
20
20
20
Родригеш
31
Бодин
19
О'Донкор
19
О'Донкор
31
Бодин
11
Гудрем
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Гудрем
Остались в запасе
Стивенидж
Оксфорд
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
14
Александер МакДональд
ПВ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
17
Стэнли Миллс
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
14
Александер МакДональд
ПВ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
17
Стэнли Миллс
ПВ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Стивенидж - Оксфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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