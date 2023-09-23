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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Эксетер Сити
Оксфорд - Эксетер Сити: обзор матча 23 сентября 2023
Оксфорд
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Эксетер Сити
8'
Р. Родригеш
82'
К. Браннаган (П)
90+4'
К. Браннаган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Эксетер Сити
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Браннаган
90'
+4
87'
Замена
S. Cox
️️️️
R. Cole
87'
Замена
V. Harper
️️️️
A. Hartridge
Замена
Т. Гудрем
️️️️
Б. Бодин
87'
82'
Желтая карточка
У. Эймсон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Браннаган
82'
78'
Замена
J. Scott
️️️️
Я. Вилдсхут
Желтая карточка
С. Лонг
72'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Миллс
69'
Замена
Г. Ли
️️️️
К. Эдвардс
69'
56'
Замена
K. Taylor
️️️️
Г. Кайт
46'
Замена
К. Уоттс
️️️️
Р. Тревитт
ГОЛ! 1:0!
Р. Родригеш
Пас отдал
К. Эдвардс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Elliott Moore
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
22
Кайл Эдвардс
ЛП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
17
Стэнли Миллс
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
14
Гарри Кайт
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Тайлер Гудрем
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Эксетер Сити
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
23
Kyle Taylor
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
4-3-2-1
1
15
Торнили
6
3
Браун
2
Лонг
22
Эдвардс
17
8
Браннаган
31
Бодин
17
Миллс
20
Родригеш
3-4-3
1
Синисало
25
Суини
33
Джулс
11
Митчелл
11
14
Тревитт
12
13
Вилдсхут
4
Эймсон
22
14
Кайт
22
Эдвардс
22
Ли
22
Ли
22
Эдвардс
31
Бодин
11
Гудрем
11
Гудрем
31
Бодин
17
Миллс
23
Мерфи
23
Мерфи
17
Миллс
22
24
24
22
14
Кайт
23
23
14
Кайт
14
Тревитт
17
Уоттс
17
Уоттс
14
Тревитт
13
Вилдсхут
14
14
13
Вилдсхут
12
19
19
12
Остались в запасе
Оксфорд
Эксетер Сити
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
20
Josh McEachran
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
20
Josh McEachran
ЦП
Остались в запасе
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Оксфорд - Эксетер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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