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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Шрусбери Таун
Лейтон Ориент - Шрусбери Таун: обзор матча 23 сентября 2023
Лейтон Ориент
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Шрусбери Таун
20'
Р. Сотириу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лейтон Ориент - Шрусбери Таун
85'
Желтая карточка
Т. Фланаган
85'
Замена
Б. Флеминг
️️️️
M. Feeney
85'
Замена
Д. Андерсон
️️️️
M. Benning
Замена
Д. Хаппе
️️️️
T. Archibald
77'
Желтая карточка
Т. Джеймс
75'
Желтая карточка
Ш. Форде
72'
72'
Замена
K. Phillips
️️️️
Д. Удо
72'
Замена
Р. Боумен
️️️️
M. Mata
Замена
А. Дринан
️️️️
Д. Пигот
62'
Замена
Ш. Форде
️️️️
Д. Монкур
62'
61'
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
К. Винчестер
Замена
J. Brown
️️️️
D. Pratley
56'
Желтая карточка
T. Archibald
52'
Желтая карточка
D. Pratley
49'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сотириу
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
2
Томас Джеймс
ЦЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Idris El Mizouni
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
23
Даниэль Удо
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
6
Jordan Brown
ЦФ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
8
Райан Финниган
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
4-2-1-4
2
Джеймс
15
Купер
18
19
8
20
Монкур
10
Грэм
31
44
39
Пигот
17
Сотириу
3-1-2-4
20
Мароши
22
Данкли
20
Винчестер
6
Фланаган
42
Кенне
17
Беннетт
8
Перри
5
3
18
23
Удо
20
Монкур
7
Форде
7
Форде
20
Монкур
18
6
6
18
44
26
Хаппе
26
Хаппе
44
39
Пигот
23
Дринан
23
Дринан
39
Пигот
5
19
Флеминг
19
Флеминг
5
3
22
Андерсон
22
Андерсон
3
23
Удо
11
11
23
Удо
20
Винчестер
8
Бейлисс
8
Бейлисс
20
Винчестер
18
12
Боумен
12
Боумен
18
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Шрусбери Таун
13
Samuel Howes
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
1
Гарри Бургойн
ВР
8
Райан Финниган
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
8
Райан Финниган
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Лейтон Ориент - Шрусбери Таун
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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