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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Уиком Уондерерс
Чарльтон - Уиком Уондерерс: обзор матча 23 сентября 2023
Чарльтон
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Уиком Уондерерс
27'
М. Либерн
82'
С. Тедич
90+4'
К. Блэкетт-Тэйлор
54'
Ф. Поттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Уиком Уондерерс
ГОЛ! 3:1!
К. Блэкетт-Тэйлор
90'
+4
89'
Замена
K. Sadlier
️️️️
Б. Ханлан
89'
Замена
Д. Тейлор
️️️️
H. Boyes
ГОЛ! 2:1!
С. Тедич
82'
Замена
С. Тедич
️️️️
T. Campbell
80'
Желтая карточка
K. Anderson
79'
Замена
Т. Уотсон
️️️️
Д. Абанква
79'
Замена
Л. Несс
️️️️
М. Гектор
79'
79'
Замена
К. Филлипс
️️️️
С. Воукс
Замена
Ч. Анеке
️️️️
М. Либерн
69'
Желтая карточка
Т. Томас
64'
Замена
K. Anderson
️️️️
Л. Уотсон
63'
Желтая карточка
G. Dobson
56'
54'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Поттс
ГОЛ! 1:0!
М. Либерн
Пас отдал
T. Campbell
27'
3'
Желтая карточка
Л. Лихи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
15
George Dobson
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
11
Майлз Либерн
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Уиком Уондерерс
10
Люк Лихи
ЛЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
17
Karoy Anderson
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
9
Слободан Тедич
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
17
Jasper Pattenden
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Истед
5
4
Томас
7
6
Гектор
14
Абанква
15
8
Уотсон
33
Блэкетт-Тэйлор
10
Мэй
11
Либерн
3-1-3-4
3
5
Лоу
10
Лихи
8
Поттс
7
Уилер
4
Сковен
12
12
МакКлири
19
Воукс
9
Ханлан
1
Стриек
6
Гектор
12
Несс
12
Несс
6
Гектор
14
Абанква
27
Уотсон
27
Уотсон
14
Абанква
8
Уотсон
17
17
8
Уотсон
7
9
Тедич
9
Тедич
7
11
Либерн
15
Анеке
15
Анеке
11
Либерн
19
Воукс
88
Филлипс
88
Филлипс
19
Воукс
9
Ханлан
23
23
9
Ханлан
12
18
Тейлор
18
Тейлор
12
Остались в запасе
Чарльтон
Уиком Уондерерс
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
20
Чем Кэмпбелл
АП
Главный тренер
Грэм Джонс
21
Франко Равиццоли
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
17
Jasper Pattenden
ЦП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
20
Чем Кэмпбелл
АП
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
17
Jasper Pattenden
ЦП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Чарльтон - Уиком Уондерерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
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