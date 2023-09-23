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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Порт Вейл
Кембридж Юнайтед - Порт Вейл: обзор матча 23 сентября 2023
Кембридж Юнайтед
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Порт Вейл
66'
Ф. Окенабирхи
20'
Б. Гэррити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Порт Вейл
90'
+1
Желтая карточка
К. Грант
Пенальти не реализован!
Ф. Окенабирхи
90'
86'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Плант
Замена
А. Мэй
️️️️
Д. Томас
85'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Окенабирхи
Пас отдал
Д. Гордон
66'
Замена
Д. Гордон
️️️️
С. Кайкай
62'
Замена
J. Lankester
️️️️
Э. Качунга
62'
56'
Замена
Г. Мэсси
️️️️
J. Wilson
46'
Замена
Т. Санг
️️️️
К. Балмер
46'
Замена
Л. Касс
️️️️
M. Clark
41'
Желтая карточка
J. Wilson
25'
Желтая карточка
К. Балмер
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гэррити
Пас отдал
И. Числетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
11
Салли Кайкай
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
23
Итан Числетт
АП
8
Бен Гэррити
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Кембридж Юнайтед
13
James Holden
ВР
10
Lewis Simper
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
16
Джейсон Лоу
ЦФ
4-1-1-4
25
3
Эндрю
5
Моррисон
6
Беннетт
2
8
Томас
10
Качунга
11
Кайкай
6
14
16
2-2-1-5
1
Рипли
4
Балмер
4
Яковитти
4
Арбластер
14
Ожо
23
Числетт
8
Гэррити
11
26
Плант
2
5
Смит
11
Кайкай
11
Гордон
11
Гордон
11
Кайкай
10
Качунга
7
7
10
Качунга
8
Томас
19
Мэй
19
Мэй
8
Томас
2
24
Касс
24
Касс
2
4
Балмер
10
Санг
10
Санг
4
Балмер
11
19
Мэсси
19
Мэсси
11
26
Плант
8
Грант
8
Грант
26
Плант
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Порт Вейл
13
James Holden
ВР
10
Lewis Simper
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Элфи Девайн
ЦП
16
Джейсон Лоу
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
13
James Holden
ВР
10
Lewis Simper
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Элфи Девайн
ЦП
16
Джейсон Лоу
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Порт Вейл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
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