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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Болтон
Рединг - Болтон: обзор матча 16 сентября 2023
Рединг
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Болтон
77'
Ч. Сэвидж
86'
C. Vickers
20'
Д. Чарльз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Болтон
90'
+4
Красная карточка
Э. Тоал
Желтая карточка
Ч. Сэвидж
90'
+2
89'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Д. Шихан
ГОЛ! 2:1!
C. Vickers
Пас отдал
А. Мбенг
86'
82'
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Д. Чарльз
Замена
C. Vickers
️️️️
К. Эхибхатиомхан
82'
Замена
А. Мбенг
️️️️
С. Хатчинсон
82'
Желтая карточка
Э. Идом
79'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Сэвидж
Пас отдал
Ф. Азиз
77'
76'
Желтая карточка
Д. Томасон
76'
Желтая карточка
К. Джером
75'
Замена
К. Джером
️️️️
В. Адебойежо
75'
Замена
Д. Айредейл
️️️️
R. Williams
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
К. Мола
73'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Д. Баллард
56'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
Х. Книббс
56'
38'
Желтая карточка
R. Williams
Желтая карточка
Д. Баллард
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чарльз
Пас отдал
К. Демпси
16'
Желтая карточка
Э. Тоал
13'
Желтая карточка
Р. Сантуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
39
Феми Азиз
ПВ
8
Харви Книббс
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
4
Бен Эллиот
ЦП
Болтон
32
Luke Hutchinson
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-2-1-3
27
Баттон
17
Идом
6
Эбби
5
Хатчинсон
44
Биндон
6
Мола
8
Сэвидж
39
Азиз
23
Баллард
11
Эхибхатиомхан
8
Книббс
2-2-5
1
Бакстер
2
Когли
18
Тоал
14
Томасон
8
Шихан
2
Джонс
19
Чарльз
20
Адебойежо
10
Демпси
4
Сантуш
6
Мола
26
Макинтайр
26
Макинтайр
6
Мола
5
Хатчинсон
27
Мбенг
27
Мбенг
5
Хатчинсон
11
Эхибхатиомхан
18
18
11
Эхибхатиомхан
8
Книббс
4
Эллиот
4
Эллиот
8
Книббс
23
Баллард
18
Мукаиру
18
Мукаиру
23
Баллард
8
Шихан
10
Бедварссон
10
Бедварссон
8
Шихан
14
15
Айредейл
15
Айредейл
14
19
Чарльз
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
19
Чарльз
20
Адебойежо
35
Джером
35
Джером
20
Адебойежо
Остались в запасе
Рединг
Болтон
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
32
Luke Hutchinson
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦФ
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
Остались в запасе
32
Luke Hutchinson
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Рединг - Болтон
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
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31.10.2026
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