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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Линкольн - Карлайл Юнайтед
Линкольн - Карлайл Юнайтед: обзор матча 16 сентября 2023
Линкольн
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Карлайл Юнайтед
49'
И. Хэмилтон
19'
Л. Планж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Карлайл Юнайтед
89'
Желтая карточка
O. Moxon
83'
Желтая карточка
С. Лавелл
Желтая карточка
D. Duffy
77'
77'
Желтая карточка
J. Mellish
Замена
Д. Браун
️️️️
Т. Бишоп
75'
72'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Замена
D. Duffy
️️️️
R. Hackett-Fairchild
68'
64'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Ш. Магуайр
64'
Замена
Т. Абладе
️️️️
Л. Планж
59'
Желтая карточка
Л. Планж
ГОЛ! 1:1!
И. Хэмилтон
Пас отдал
R. Hackett-Fairchild
49'
Замена
Х. Аделакун
️️️️
A. Smith
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
Л. Планж
Пас отдал
O. Moxon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
12
Alistair Smith
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Карлайл Юнайтед
25
Jökull Andrésson
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
8
Owen Moxon
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
22
Oisin Gallagher
ЦФ
24
Йовон Макама
ЦФ
Карлайл Юнайтед
17
Corey Whelan
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
12
Терри Абладе
ЦФ
19
Джек Робинсон
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
3-5-2
1
Йенсен
23
Рауэн
15
О'Коннор
15
Митчелл
2
Серенсен
21
Эрхахон
2
Берроуз
8
Бишоп
12
48
Хэмилтон
7
3-1-5
25
22
Бэк
20
6
Лавелл
8
24
Магуайр
22
3
14
8
8
Бишоп
21
Браун
21
Браун
8
Бишоп
7
11
11
7
12
47
Аделакун
47
Аделакун
12
7
Планж
12
Абладе
12
Абладе
7
Планж
24
Магуайр
14
Гарнер
14
Гарнер
24
Магуайр
Остались в запасе
Линкольн
Карлайл Юнайтед
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
22
Oisin Gallagher
ЦФ
24
Йовон Макама
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
17
Corey Whelan
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
19
Джек Робинсон
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
22
Oisin Gallagher
ЦФ
24
Йовон Макама
ЦФ
Остались в запасе
17
Corey Whelan
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
19
Джек Робинсон
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Линкольн - Карлайл Юнайтед
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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