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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед - Челтенхэм
Питерборо Юнайтед - Челтенхэм: обзор матча 19 сентября 2023
Питерборо Юнайтед
19.09.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Челтенхэм
54'
Х. Берроуз
61'
Д. Кларк-Харрис
90+4'
П. Киосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Челтенхэм
ГОЛ! 3:0!
П. Киосо
Пас отдал
A. Collins
90'
+4
88'
Вторая желтая
Н. Бутлер-Ойедеджи
87'
Желтая карточка
Н. Бутлер-Ойедеджи
Замена
Р. Джонс
️️️️
Х. Берроуз
87'
87'
Замена
B. Williams
️️️️
E. Bonds
87'
Замена
Э. Чапман
️️️️
У. Ферри
Замена
J. Wakeling
️️️️
К. Поку
78'
75'
Замена
Н. Бутлер-Ойедеджи
️️️️
А. Кина
Замена
Z. Sturge
️️️️
Д. Рэндалл
69'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кларк-Харрис
Пас отдал
Х. Берроуз
61'
61'
Замена
R. Street
️️️️
Й. Малкольм
61'
Замена
О. Хэммонд
️️️️
L. D'Auria-Henry
ГОЛ! 1:0!
Х. Берроуз
54'
5'
Красная карточка
Д. Олайинка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
5
Эктор Киприану
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Owen Bevan
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Luciano D'Auria-Henry
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
9
Айдан Кина
ЦФ
18
Йован Малкольм
ЦФ
28
Джеймс Олайинка
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
3
Zak Sturge
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Челтенхэм
5
Tom Bradbury
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
4-1-2-3
41
Билокапич
5
Эдвардс
20
Найт
10
Мэйсон-Кларк
30
Киосо
14
Берроуз
17
Поку
31
Рэндалл
5
Киприану
8
9
Кларк-Харрис
3-2-5
23
Саутвуд
5
33
Дэйвис
27
11
Ферри
16
9
Кина
6
8
28
Олайинка
18
Малкольм
31
Рэндалл
3
3
31
Рэндалл
17
Поку
24
24
17
Поку
14
Берроуз
26
Джонс
26
Джонс
14
Берроуз
16
20
20
16
27
27
Хэммонд
27
Хэммонд
27
9
Кина
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
9
Кина
11
Ферри
14
Чапман
14
Чапман
11
Ферри
18
Малкольм
17
17
18
Малкольм
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Челтенхэм
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
5
Tom Bradbury
ЦЗ
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
Остались в запасе
5
Tom Bradbury
ЦЗ
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Челтенхэм
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
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