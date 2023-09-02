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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Шрусбери Таун
Карлайл Юнайтед - Шрусбери Таун: обзор матча 02 сентября 2023
Карлайл Юнайтед
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Шрусбери Таун
57'
Т. Бейлисс (АГ)
90+6'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Шрусбери Таун
Желтая карточка
Э. МакКалмонт
90'
+7
ГОЛ! 2:0!
Д. Гарнер
Пас отдал
Т. Абладе
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Д. Андерсон
Замена
Э. МакКалмонт
️️️️
J. Gibson
84'
Желтая карточка
C. Anthony Guy
82'
81'
Замена
Т. Собовале
️️️️
M. Benning
80'
Замена
Б. Флеминг
️️️️
Т. Перри
75'
Желтая карточка
К. Винчестер
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Л. Планж
74'
Замена
Т. Абладе
️️️️
Ш. Магуайр
74'
69'
Замена
K. Phillips
️️️️
Т. Бейлисс
68'
Замена
M. Mata
️️️️
Р. Боумен
62'
Желтая карточка
M. Feeney
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Бейлисс
57'
46'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Н. Кенне
45'
+1
Желтая карточка
Р. Боумен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
25
Jökull Andrésson
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
8
Owen Moxon
ЦП
22
Jon Mellish
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Тейлор Перри
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Карлайл Юнайтед
26
Бен Барклай
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
23
Джейден Харрис
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
19
Джек Робинсон
ЦФ
12
Терри Абладе
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Шрусбери Таун
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
37
Harvey Watts
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
3-1-5
25
6
Лавелл
20
22
Бэк
8
14
7
Планж
24
Магуайр
8
3
3-1-1-5
20
Мароши
22
Данкли
22
Андерсон
20
Винчестер
42
Кенне
8
Перри
12
Боумен
8
Бейлисс
3
5
23
Удо
14
8
МакКалмонт
8
МакКалмонт
14
24
Магуайр
12
Абладе
12
Абладе
24
Магуайр
7
Планж
14
Гарнер
14
Гарнер
7
Планж
8
Перри
19
Флеминг
19
Флеминг
8
Перри
3
22
Собовале
22
Собовале
3
42
Кенне
17
Беннетт
17
Беннетт
42
Кенне
8
Бейлисс
11
11
8
Бейлисс
12
Боумен
18
18
12
Боумен
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Шрусбери Таун
26
Бен Барклай
ЦЗ
23
Джейден Харрис
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
19
Джек Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
20
Jason Sraha
ЦЗ
37
Harvey Watts
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
26
Бен Барклай
ЦЗ
23
Джейден Харрис
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
19
Джек Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
20
Jason Sraha
ЦЗ
37
Harvey Watts
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Шрусбери Таун
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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Карлайл Юнайтед
Шрусбери Таун
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
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